¿Por qué cancelaron el Palenque de Culiacán 2026? Así puedes pedir tu reembolso

Los conciertos estaban programados del 12 al 29 de noviembre; la empresa organizadora anunció la suspensión y confirmó que devolverá el dinero de los boletos

El Palenque de Culiacán 2026 fue cancelado por tercer año consecutivo, luego de los hechos de violencia y las amenazas registradas en las inmediaciones de la Feria Ganadera de Sinaloa. La decisión fue anunciada este miércoles 11 de noviembre por FIESTA MX Entertainment, a solo un día de que comenzaran los espectáculos.

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A través de un comunicado, la empresa informó que todos los eventos programados para esta edición quedaban suspendidos debido a las circunstancias que atraviesa actualmente la capital sinaloense, con el objetivo de priorizar la seguridad de los asistentes.

La cartelera contemplaba presentaciones musicales del 12 al 29 de noviembre, con artistas y agrupaciones como Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Los Alegres del Barranco, Marca Registrada, Panter Bélico, Pancho Barraza y Netón Vega.

¿Por qué cancelaron el Palenque de Culiacán 2026?

La suspensión ocurre después de una serie de acontecimientos violentos relacionados con las instalaciones de la Feria Ganadera.

El pasado 2 de noviembre, sujetos armados dispararon contra la fachada del recinto ubicado en el sector Barrancos, al sur de Culiacán. El ataque provocó un despliegue de corporaciones de seguridad y posteriormente derivó en la detención de dos adultos y un adolescente, señalados como presuntos responsables.

Dos días después, el 4 de noviembre, fue localizada una manta en un puente del bulevar Emiliano Zapata con mensajes intimidatorios dirigidos a los artistas que participarían en el Palenque y a las personas que tenían previsto acudir a los conciertos.

Pese a estos acontecimientos, la organización había informado que los espectáculos continuarían y que se contemplaba un operativo especial para garantizar la seguridad de los asistentes.

Sin embargo, finalmente se determinó cancelar todas las presentaciones musicales.

Banda MS y Los Tucanes de Tijuana estaban entre los artistas anunciados. / RS

¿Cómo solicitar el reembolso de los boletos del Palenque de Culiacán?

FIESTA MX Entertainment confirmó que las personas que adquirieron entradas para cualquiera de los conciertos recibirán la devolución de su dinero, tanto quienes compraron en línea como quienes acudieron a los puntos de venta físicos.

Para comenzar el trámite, los compradores deberán enviar un mensaje de WhatsApp al número 667 393 9527 con la frase «quieres tu reembolso». Posteriormente, recibirán un enlace para completar un formulario y dar seguimiento a la devolución.

También se habilitó el correo electrónico contacto@queshow.mx para resolver dudas relacionadas con el procedimiento.

Los organizadores confirmaron la devolución de los boletos. / RS

Tres años consecutivos sin Palenque en Culiacán

La cancelación de 2026 representa la tercera ocasión consecutiva en que el Palenque de Culiacán se queda sin espectáculos musicales.

En noviembre de 2024, los organizadores suspendieron la edición de ese año debido a la situación de inseguridad que atravesaba Sinaloa. Aunque se contempló reprogramar algunas presentaciones, estas finalmente no se realizaron.

En 2025 tampoco hubo Palenque, por lo que la edición de este año representaba el regreso de los conciertos al recinto. Sin embargo, los recientes hechos violentos impidieron que se llevara a cabo nuevamente.