¿Qué es una vaguada y qué estados de México afectará del 21 al 23 de octubre?

Una vaguada afectará a México del 21 al 23 de octubre, con lluvias fuertes, vientos y bajas temperaturas en varios estados./ RS

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que varios sistemas atmosféricos provocarán precipitaciones, rachas de viento y ambiente frío a partir del 21 de octubre. Conoce las regiones afectadas

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera afectará varias regiones de México del 21 al 23 de octubre de 2026, provocando condiciones favorables para lluvias fuertes, rachas de viento y bajas temperaturas. Este fenómeno meteorológico coincidirá con otros sistemas atmosféricos que mantendrán la inestabilidad en distintas entidades del país, principalmente en el norte, centro, oriente y sureste.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presencia de canales de baja presión, el ingreso de humedad y la interacción con corrientes de aire favorecerán precipitaciones de diferente intensidad. Además, la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del territorio nacional podría reforzar las condiciones de lluvia y el descenso de temperatura en algunas zonas durante los próximos días.

¿Qué es una vaguada y por qué provoca lluvias y bajas temperaturas?

Una vaguada es una zona alargada de baja presión atmosférica que puede favorecer la formación de nubes y lluvias cuando interactúa con suficiente humedad. El SMN la define como el "eje de una baja presión atmosférica y la prolongación de una depresión". Su presencia en niveles medios y altos de la atmósfera puede contribuir a la inestabilidad del tiempo, especialmente cuando coincide con otros fenómenos meteorológicos.

En el noroeste y norte de México, este sistema interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que favorecerá lluvias y rachas de viento entre el miércoles 21 y el viernes 23 de octubre. Entre los estados que podrían experimentar sus efectos se encuentran Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, donde las condiciones meteorológicas podrían cambiar conforme avance el sistema.

Estados de México afectados por lluvias fuertes y frío

Las precipitaciones más importantes previstas para el miércoles 21 de octubre se concentrarán en Veracruz y Oaxaca, donde se esperan lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros. Mientras tanto, Tabasco y Chiapas podrían registrar lluvias muy fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros, por lo que se recomienda prestar atención a posibles encharcamientos, crecidas de ríos y afectaciones en zonas vulnerables.

La vaguada en México provocará cambios en las condiciones del clima, principalmente en regiones del norte y noroeste del país./ RS

El pronóstico también contempla lluvias fuertes en Chihuahua, Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Campeche y Quintana Roo, además de intervalos de chubascos en Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Yucatán. Estas precipitaciones estarán relacionadas con la interacción de diversos sistemas meteorológicos, por lo que no todas serán provocadas directamente por la vaguada.

Las bajas temperaturas también se mantendrán en distintas regiones del país, especialmente en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, donde se pronostican mínimas de 0 a 5 grados Celsius. A esto se sumarán rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora en sectores de Veracruz y Oaxaca.