Rescatan a 9 jóvenes que se perdieron en una barranca del Bosque de Chapultepec

Nueve jóvenes fueron rescatados tras extraviarse en una barranca de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. / SSC

El grupo se extravió durante un recorrido por la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec y pidió ayuda para poder salir de la zona

Nueve jóvenes fueron rescatados tras quedar extraviados en una barranca de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos participaron en el operativo para localizar al grupo.

De acuerdo con los reportes, uno de los jóvenes realizó una llamada para solicitar auxilio después de que él y ocho de sus acompañantes perdieran el rumbo mientras caminaban por una zona boscosa.

¿Dónde encontraron a los jóvenes extraviados?

Los policías se trasladaron hasta las inmediaciones del Circuito Joaquín Clausell y Calle 10, en la colonia Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, donde establecieron contacto con uno de los integrantes del grupo.

Después de ubicar el punto en el que se encontraban, los uniformados solicitaron apoyo de los servicios de emergencia y se aproximaron a la barranca para localizar a las demás personas.

Personal policial y bomberos trabajaron de manera coordinada para llegar hasta el sitio donde permanecían los jóvenes, debido a las condiciones del terreno y la dificultad para acceder a la zona.

¿Qué pasó con los nueve jóvenes?

Una vez que los cuerpos de emergencia confirmaron que se trataba de las nueve personas que habían solicitado ayuda, se verificó su estado.

Los jóvenes, de entre 17 y 20 años, señalaron que no requerían atención médica. Posteriormente, fueron guiados hasta una salida ubicada en calle Manuel Dublán, en la colonia Tacubaya, desde donde pudieron retirarse por sus propios medios.

Las autoridades señalaron que la intervención permitió evitar que el grupo sufriera lesiones u otros inconvenientes derivados de las condiciones de la zona.

El grupo pidió ayuda luego de perderse mientras recorría una zona boscosa de Chapultepec. / SSC

El operativo ocurrió en la Tercera Sección de Chapultepec

El incidente ocurrió en una zona boscosa de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El llamado de auxilio fue recibido por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, quienes canalizaron la emergencia a los elementos que se encontraban en campo.