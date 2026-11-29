¿Se arruinó el festejo? Por este motivo retiraron al papá de Maricarmen Reyes en el partido de la Selección Mexicana

El padre de la jugadora no pudo celebrar con su hija la clasificación a la Copa del Mundo

La Selección Mexicana venció 4-2 a Haití este sábado en el Clasificatorio Concacaf W y con ello regresará a un Copa del Mundo después de más de diez años. Sin embargo, no todo fue celebración, ya que el padre de Maricarmen Reyes fue retirado del estadio por la seguridad del mismo.

Lo anterior porque el señor quiso bajar al campo para celebrar con su hija, que hizo el tercer gol del partido, algo que no está permitido por los lineamientos de la Concacaf. Por eso, el personal de seguridad lo retiró y no le dio oportunidad de regresar a su asiento, aunque según los reportes, los guardias también abusaron de su autoridad.

¿Qué pasó con el papá de Maricarmen Reyes?

De acuerdo con ESPN, fue al final del partido, cuando el cuerpo técnico y las jugadoras celebraban el pase al mundial, que Jorge Reyes (papa de Maricarmen) quiso bajar al campo para unirse. No obstante, un miembro del staff de seguridad lo detuvo y lo sujetó por el cuello hasta la orilla de la cancha.

El señor Reyes siguió las indicaciones y regresó a la tribuna, donde este mismo guardia le pidió que se retirara del estadio. Según el medio mencionada, otros familiares de Maricarmen trataron de explicar que Jorge era padre de la jugadora y con ello justificar su acción, pero al final el señor tuvo que dejar el inmueble.

Maricarmen Reyes celebra con Diana Ordoñez en el partido de la Selección Mexicana ante Haití | IMAGO 7

De acuerdo con los lineamientos de Concacaf, ninguna persona ajena al estadio o los equipos puede pisar la cancha, y de hacerlo tienen que ser expulsados del lugar. No obstante, en el caso del papá de Maricarmen, se cuestionó el exceso de fuerza y la actitud violenta del guardia de seguridad.

Selección Mexicana y Concacaf guardan silencio

Hasta el momento, ni el Tri ni la Federación Mexicana de Futbol han hecho comentarios sobre lo ocurrido. Tampoco la Concacaf ha dado su postura sobre el tema, pero toda apunta a que quedará en un trago amargo para la familia de Maricarmen, pero sin mayores consecuencias.

Jugadoras de la Selección Mexicana festejan ante Haití | IMAGO 7