El ex entrenador del Barcelona de Ecuador se hizo viral tras sus pasos de salsa

Segundo Castillo volvió a convertirse en protagonista de un momento viral, aunque esta vez no fue por uno de sus extravagantes trajes. El exfutbolista y entrenador ecuatoriano sorprendió al aparecer bailando salsa bajo la lluvia, descalzo, en short y con una playera en la mano, misma que hacía girar mientras disfrutaba del momento.

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¿Qué hizo Segundo Castillo?

El peculiar momento ocurrió después de una sesión de futbol, en una escena completamente alejada de los reflectores que lo acompañaron durante su etapa como entrenador del Barcelona de Guayaquil. Castillo compartió el video en sus redes sociales, donde se le observa sonriente y disfrutando de la lluvia mientras muestra sus pasos de baile.

Después de un peloteo, se termina así”, escribió el entrenador ecuatoriano junto a la publicación, dejando ver el buen ánimo con el que terminó la jornada. El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó comentarios por la espontaneidad del exjugador.

CAPTURA DE PANTALLA

A sus 44 años, Castillo ya sabe lo que significa convertirse en un fenómeno viral. Durante su etapa al frente del Barcelona de Guayaquil, sus particulares atuendos en la banca durante la Copa Libertadores se robaron buena parte de los reflectores.

El estratega ecuatoriano apareció en distintos encuentros con trajes llamativos que rápidamente se volvieron parte del espectáculo en el torneo continental. Incluso, uno de sus looks terminó provocándole una multa por parte de la Conmebol, que consideró que existió publicidad encubierta.

CAPTURA DE PANTALLA

Castillo, protagonista dentro y fuera de las canchas

Ahora, sin equipo y lejos de los reflectores de la Libertadores, Segundo Castillo volvió a aparecer en redes sociales, pero esta vez por una razón mucho más relajada. El entrenador dejó de lado los trajes que lo hicieron famoso para mostrar su faceta más espontánea.

Con la lluvia como escenario y después de una ‘cascarita’, Castillo aprovechó para bailar salsa y disfrutar del momento, protagonizando una escena que rápidamente se convirtió en otro episodio viral de su particular personalidad.