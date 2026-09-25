El argentino sorprendió previo a las Prácticas Libres en Bakú

Franco Colapinto es uno de los personajes más destacados de la actual de la parrilla de la Fórmula 1. Ahora, de cara al Gran Premio de Azerbaiyán en la Temporada 2026, volvió a captar la atención de los aficionados con una publicación que generó tanto asombro como escepticismo.

El piloto argentino aparece en un video sobre su preparación física, el cual no tardó en viralizarse por lo surreal de la situación que se presentó. En las imágenes, se le ve fortaleciendo los músculos del cuello, pero lo que ha causado revuelo es que parece estar moviendo un Renault 4 con la fuerza de su cabeza.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1 | AP

¿Qué hizo Colapinto que se volvió viral?

La secuencia muestra a Colapinto en un gimnasio, ejecutando un ejercicio crucial para cualquier piloto de élite, donde la resistencia cervical es fundamental para aguantar las intensas fuerzas G de un monoplaza. Sin embargo, la polea que utiliza en su rutina parece estar conectada directamente al icónico coche francés, que se encuentra estacionado dentro del mismo recinto.

Franco Colapinto en el Gran Premio de España en la Fórmula 1 | AP

Esta peculiar escena abrió inmediatamente un debate en las redes sociales. ¿Es real que Colapinto está moviendo el vehículo con su cuello o se trata de un montaje? Muchos usuarios no tardaron en cuestionar la veracidad del video, sugiriendo una teoría recurrente: "Es falso, está hecho con IA".

Finalmente, se confirmó que el clip fue elaborado con inteligencia artificial, por lo que el piloto argentino nunca movió un auto con la fuerza de su cuello.

El aparente desplazamiento del coche es el detalle que ha alimentado las dudas. El Renault 4 parece avanzar a medida que el piloto realiza el ejercicio, creando un efecto visual que resulta difícil de creer. Otros seguidores, por su parte, se tomaron la publicación con humor, interpretándola como una forma ingeniosa y exagerada de mostrar la exigencia de su preparación física como piloto de Alpine.

Más allá de la anécdota, el fortalecimiento del cuello es un aspecto vital para los pilotos de la máxima categoría. Las aceleraciones, frenadas y el paso por curva exigen una condición física excepcional. Colapinto, que a menudo comparte sus rutinas, ya había mostrado en el pasado entrenamientos de alta intensidad, como una sesión de ciclismo de montaña bajo 38 grados.

Franco Colapinto buscará mantener racha en Bakú

El piloto de Alpine llega a Azerbaiyán con una racha de dos carreras seguidas con puntos, luego de finalizar noveno en Monza y séptimo en Madrid, por lo que tratará de mantener ese ritmo. Bakú fue precisamente el escenario en el cual Franco sumó sus primeros puntos en Fórmula 1, con su octavo lugar en 2024, por lo que las posibilidades están latentes para el sudamericano.