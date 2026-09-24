Las autoridades argentinas le retiraron el permiso al delantero por manejar con la tarjeta vencida y cometer una fuerte infracción junto a su pareja

Mauro Icardi , ex jugador del Inter de Milán y PSG , fue sancionado con la retirada de su licencia de manejo hasta 2099 en Buenos Aires, Argentina, tras publicar un video, junto a su pareja, Eugenia 'La China' Suárez , en el que ella aparece sin cinturón de seguridad y con medio cuerpo fuera del automóvil.

Por si fuera poco, el Ministerio de Transporte de Buenos Aires reveló que el artillero contaba con la matrícula vencida, lo que significa que no tenía permitido conducir. Mientras tanto, el futbolista, que actualmente es agente libre, ha sido inhabilitado de forma preventiva.

Mauro Icardi, en Galatasaray | @samiyengundem

Cabe destacar que en caso de querer tramitar un nuevo permiso, Icardi deberá someterse otra vez al examen, por lo que el argentino declarò lo siguiente:

Me parece raro que hasta el ministerio de transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios. Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas

Icardi con Inter de Milán | AP

Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento

Actualmente, Mauro Icardi tiene 33 años y se encuentra en busca de equipo tras su salida del Galatasaray. Llegó a ser convocado por la Selecciòn Argentina y logró ser en dos el máximo goleador de la Serie A italiana. De cumplir la sanción, el delantero recuperaría su licencia a los 105 años.