'La Primera' no fue dada de alta para luchar en Raw; sin embargo, aún no se sabe cuánto tiempo estará fuera

El inicio de Monday Night Raw este lunes 26 de octubre no pudo ser peor para los seguidores de Stephanie Vaquer, pues apenas en el primer segmento del programa, Adam Pearce, gerente general de la marca roja ha anunciado que aunque se creía algo diferente, la luchadora chilena no cuenta con el alta médica para competir.

La noticia pesa aún más ya que se había notificado con anterioridad que Vaquer sería la rival de Becky Lynch en el evento central de la noche para obtener a la retadora número uno por el campeonato de Liv Morgan, pero estos planes han quedado en el pasado.

Liv tiene rival directa

Apenas en el primer segmento de Raw, Adam Pearce apareció en el cuadrilátero para dar el anuncio oficial: Stephanie Vaquer no está dada de alta oficialmente para poder luchar ante Becky Lynch y conocer a la retadora número uno por el campeonato mundial femenino de Liv Morgan.

Es por ello que el gerente general ha decicido poner directamente a 'The Man' como la rival de 'La Güerita', siendo ese el evento central de esta noche.

No se han revelado más detalles al respecto de la lesión de Stephanie, pues solamente se ha dicho que no podría ser parte de la lucha que cierra la edición del show de la marca roja, pero tampoco se sabe si como mínimo estará presente en el show o su lesión es más fuerte de lo que parece.

¿Lesión real?

Aunque Stephanie no ha aparecido en Raw a dar una explicación acerca de lo que ha sucedido con su lesión, sí se podría creer que hay una opción de que no sea tan grave como se espera, pues el final de la lucha, podría ponerla a ella interviniendo para ser rival de alguna de las dos o de ambas en el futuro.

Que alguna de las rivales actuales de 'La Primera' la haya dejado fuera dentro del kayfabe tampoco suena descabellado o, que en su defecto, los planes de WWE para seguir con los planes de hacer Crown Jewel en Arabia Saudita, hayan hecho a Vaquer tomar la decisión de mantenerse fuera de la actividad.