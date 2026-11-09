Tottenham sale en defensa de Jayden Bogle tras sufrir insultos racistas y exige castigo para los responsables

Jayden Bogle recibió insultos durante el encuentro en la Liga Premier | AP

Los Spurs condenaron los ataques discriminatorios que recibió el futbolista del Leeds United en redes sociales después del partido entre ambos equipos

Tottenham Hotspur publicó un contundente comunicado para condenar los insultos racistas que recibió Jayden Bogle, defensor del Leeds United, a través de redes sociales, luego del enfrentamiento entre ambos clubes correspondiente a la Premier League.

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La polémica surgió después del encuentro disputado el sábado en Elland Road, donde Leeds consiguió imponerse 1-0 sobre Tottenham.

Durante el partido, Bogle protagonizó una fuerte entrada sobre Mathys Tel que fue revisada por el VAR ante la posibilidad de una expulsión, aunque el árbitro determinó que no ameritaba tarjeta roja.

Jayden Bogle en juego con Leeds United | Especial

Tottenham condena los ataques racistas contra Jayden Bogle

A través de su página oficial, el conjunto londinense expresó su indignación por los mensajes dirigidos al futbolista y dejó claro que no existe justificación para este tipo de comportamientos, independientemente de la rivalidad deportiva entre las instituciones.

“Estamos disgustados al saber que Jayden Bogle, del Leeds United, ha sido víctima de abusos racistas en redes sociales tras nuestro partido de Premier League en Elland Road el sábado”, publicó Tottenham.

Además, los Spurs ofrecieron su colaboración al Leeds United para identificar a las personas responsables y aseguraron que utilizarán todas las vías disponibles para que enfrenten las consecuencias de sus acciones.

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Independientemente de las lealtades a los clubes y de los resultados dentro del campo, nadie debería tener que enfrentar esto solo

Leeds también exige consecuencias para los responsables

Por su parte, el Leeds United también condenó los ataques contra su defensor y aseguró que trabajará junto con la Premier League y las autoridades correspondientes para identificar a quienes enviaron los mensajes discriminatorios.