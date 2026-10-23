Donald Trump aseguró que México y Estados Unidos están cerca de alcanzar un acuerdo comercial./Especial

El presidente estadounidense aseguró que ambos países están cerca de cerrar un pacto comercial. Claudia Sheinbaum coincidió en los avances, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México, el cual podría representar avances en las negociaciones sobre aranceles y el intercambio entre ambos países.

“Estamos muy cerca de un acuerdo con México. Será un acuerdo muy bueno, ojalá para ellos, pero será muy bueno para nosotros”, declaró el mandatario, quien también se refirió a las conversaciones comerciales con Canadá.

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Las declaraciones se producen mientras los gobiernos de ambos países mantienen negociaciones para mejorar sus condiciones comerciales, en medio de las tensiones por los impuestos a las importaciones y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Claudia Sheinbaum señaló que aún existen temas pendientes en las conversaciones con Washington./@pixabay

¿Qué busca México con el acuerdo comercial?

La presidenta Claudia Sheinbaum también afirmó que las negociaciones están avanzadas, aunque reconoció que aún hay diferencias por resolver. El objetivo de su gobierno es reducir al máximo los aranceles que afectan a productos mexicanos y evitar la imposición de nuevos gravámenes.

Entre los sectores prioritarios se encuentran los automóviles, el acero y el aluminio, que enfrentan tarifas estadounidenses de hasta 25% para vehículos y 50% para acero y aluminio, con algunas excepciones.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha participado en las conversaciones con representantes comerciales estadounidenses. México busca mejorar las condiciones para sus exportaciones sin aceptar medidas que perjudiquen la economía nacional o el empleo.

Las negociaciones entre ambos países incluyen la reducción de aranceles a productos mexicanos./@pixabay

Trump busca reducir el déficit comercial con México

Además de las negociaciones sobre aranceles, Trump ha insistido en su intención de disminuir el déficit comercial estadounidense con México, es decir, la diferencia entre lo que Estados Unidos compra y vende al país en mercancías.

Durante un mitin en Kansas, el mandatario sostuvo que un posible acuerdo permitiría reducir considerablemente ese saldo e incluso planteó la posibilidad de llevarlo a cero, aunque no presentó detalles sobre cómo se lograría.