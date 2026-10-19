El luchador perdió el equilibrio durante un combate contra LA Knight en Honolulu

Momentos de angustia se vivieron durante un house show de WWE en Honolulu, Hawái, luego de que Bron Breakker sufriera una aparatosa caída sobre la parte posterior del cuello y la nuca durante su combate contra LA Knight. La acción encendió las alarmas entre los aficionados presentes, quienes reaccionaron con preocupación ante la peligrosa maniobra.

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¿Qué pasó con Bron Breakker?

En las imágenes que circulan del incidente se observa cómo Breakker pierde el equilibrio cuando se encontraba en la tercera cuerda del cuadrilátero. El luchador cayó de espaldas y recibió el impacto directamente en la zona del cuello y la nuca, una situación que provocó una inmediata reacción por parte del réferi.

Ante la gravedad de la caída, el árbitro se acercó rápidamente para comprobar el estado de Bron Breakker y verificar que pudiera continuar. Mientras tanto, los asistentes se pusieron de pie y guardaron silencio durante unos instantes, a la espera de conocer si el integrante de WWE había sufrido alguna lesión.

CAPTURA DE PANTALLA

Pese a lo aparatoso del golpe, Breakker consiguió levantarse y continuar con el enfrentamiento ante LA Knight hasta concluir la lucha. La reacción del luchador llevó cierta tranquilidad a los presentes, aunque la caída generó preocupación por el riesgo que representó el impacto en una zona tan delicada.

Además, el incidente no impidió que el luchador participara en las dos funciones que WWE celebró en Honolulu, los días 16 y 17 de octubre. Su presencia en ambos espectáculos fue un dato alentador después del susto vivido durante el combate.

WWE no ha informado sobre una posible lesión

Hasta el momento, no se ha reportado públicamente una lesión de Bron Breakker relacionada con el incidente. Asimismo, WWE no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, por lo que no existe información confirmada que indique que el luchador haya sufrido consecuencias físicas por la caída.

La situación quedó registrada en video y rápidamente llamó la atención de los seguidores de la lucha libre, debido a la forma en que Breakker impactó contra la lona. Aunque el hecho de que terminara el combate y participara en las siguientes funciones resulta alentador, todavía no hay un informe oficial que permita conocer con certeza su estado físico.