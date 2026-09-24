Una jornada de pesca en Progreso, Yucatán, terminó en una escena completamente inesperada luego de que un pulpo se aferrara al rostro de un pescador poco después de que el animal fuera sacado del mar.
El peculiar momento quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa al hombre a bordo de una embarcación mientras intenta quitarse al molusco, cuyos tentáculos permanecen adheridos a su cara y cabeza.
Pulpo se aferra al rostro del pescador
En la grabación, el pescador aparece intentando desprender al pulpo con ambas manos mientras el animal continúa sujeto a su rostro. La escena dura varios segundos y muestra los esfuerzos del hombre por liberarse.
De acuerdo con reportes que retomaron el video, finalmente el pescador consiguió quitarse al molusco y lo arrojó al piso de la embarcación. Hasta el momento, no se han reportado lesiones graves relacionadas con este incidente.
El video se vuelve viral en redes sociales
El video fue compartido originalmente en redes sociales y posteriormente retomado por distintos usuarios y medios. El periodista Hiram Hurtado también difundió las imágenes en X con la frase: “¡No se iba a rendir tan fácilmente!”, acompañada de la descripción del encuentro ocurrido en Progreso, Yucatán.
La peculiar escena llamó la atención de los usuarios debido a que el pescador pasó de capturar al animal a convertirse, por unos instantes, en el objetivo de sus ventosas. El pulpo finalmente terminó soltándolo y el hombre pudo continuar con su jornada.