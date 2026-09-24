VIDEO: Pulpo se aferra al rostro de un pescador y protagoniza inesperado momento en Yucatán

El hombre intentaba continuar con su jornada de pesca cuando el molusco se aferró a su rostro y le complicó el momento de retirarlo

Una jornada de pesca en Progreso, Yucatán, terminó en una escena completamente inesperada luego de que un pulpo se aferrara al rostro de un pescador poco después de que el animal fuera sacado del mar.

El peculiar momento quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa al hombre a bordo de una embarcación mientras intenta quitarse al molusco, cuyos tentáculos permanecen adheridos a su cara y cabeza.

Un pescador de Progreso, Yucatán, vivió un inesperado encuentro con un pulpo./@ehiramhurtado

Pulpo se aferra al rostro del pescador

En la grabación, el pescador aparece intentando desprender al pulpo con ambas manos mientras el animal continúa sujeto a su rostro. La escena dura varios segundos y muestra los esfuerzos del hombre por liberarse.

De acuerdo con reportes que retomaron el video, finalmente el pescador consiguió quitarse al molusco y lo arrojó al piso de la embarcación. Hasta el momento, no se han reportado lesiones graves relacionadas con este incidente.

El molusco se aferró al rostro del hombre poco después de ser sacado del mar./@ehiramhurtado

El video se vuelve viral en redes sociales

El video fue compartido originalmente en redes sociales y posteriormente retomado por distintos usuarios y medios. El periodista Hiram Hurtado también difundió las imágenes en X con la frase: “¡No se iba a rendir tan fácilmente!”, acompañada de la descripción del encuentro ocurrido en Progreso, Yucatán.