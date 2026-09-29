El linebacker de Chicago se acercó al huddle de Philadelphia para intentar escuchar la jugada y, aunque aseguró que no entendió nada, terminó interceptando el pase de Hurts

El duelo de Lunes por la Noche entre los Chicago Bears y Philadelphia Eagles dejó un curioso momento protagonizado por T.J. Edwards, quien se acercó al huddle de su exequipo para intentar escuchar la jugada que Jalen Hurts estaba comunicando a sus compañeros. Minutos después, el linebacker terminó interceptando al quarterback.

Edwards, quien jugó con Philadelphia entre 2019 y 2022, fue captado acercándose al grupo de jugadores de los Eagles mientras Hurts daba indicaciones antes de una jugada. La transmisión incluso destacó que el defensivo parecía estar atento a las palabras del quarterback.

¿Qué intentó hacer T.J. Edwards ante Eagles?

La situación llamó rápidamente la atención de los aficionados, pues el linebacker de Chicago parecía estar tratando de obtener información sobre la ofensiva de su antiguo equipo. Sin embargo, Edwards aseguró después del encuentro que no logró entender lo que Hurts estaba diciendo.

“Quizá escucharía algo familiar”, explicó Edwards tras el partido, aunque señaló que Philadelphia aparentemente había cambiado su lenguaje y que no tenía idea de lo que estaban hablando.

Lo curioso llegó poco después, cuando los Bears se enfrentaron nuevamente a la ofensiva de Philadelphia. En una jugada de cuarta oportunidad y cinco por avanzar, Hurts lanzó hacia DeVonta Smith, pero Edwards había retrocedido hacia la zona y terminó quedándose con el ovoide.

T.J. Edwards celebra su intercepción ante Eagles | NFL

La ‘espía’ terminó en intercepción

La intercepción ocurrió con 27 segundos por jugar en el tercer cuarto y fue una de las tres entregas de balón que consiguió la defensiva de Chicago durante el encuentro. El robo de Edwards permitió que los Bears retomaran la posesión y aumentaran todavía más su ventaja.

Aunque la jugada provocó comentarios sobre si Edwards había logrado descifrar el llamado de Philadelphia, el propio linebacker negó que la información obtenida en el huddle hubiera sido determinante. De cualquier manera, terminó siendo él quien interceptó a Hurts en esa misma serie.

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