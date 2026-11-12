También se reportaron bloqueos y vehículos incendiados en otros municipios / Especial

Un operativo federal provocó un enfrentamiento armado en Ocotlán, donde autoridades pidieron a la población resguardarse y suspendieron clases

Momentos de tensión se vivieron este jueves en Ocotlán, Jalisco, luego de que elementos del Ejército Mexicano y civiles armados protagonizaran un enfrentamiento durante un operativo federal realizado en la zona sur de la cabecera municipal. El intercambio de disparos ocurrió aproximadamente a las 13:00 horas, cerca de las colonias Maravillas y Lázaro Cárdenas, donde habitantes comenzaron a compartir videos en redes sociales en los que se escuchan múltiples detonaciones.

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La situación provocó una importante movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia, mientras las autoridades municipales emitieron recomendaciones para evitar que la población se expusiera a posibles riesgos. El Gobierno de Ocotlán confirmó que el enfrentamiento estaba relacionado con un operativo federal y explicó que, aunque los disparos habían concluido, las acciones de seguridad continuaban en la zona.

Minutos después del enfrentamiento también comenzaron a circular reportes sobre camiones incendiados y bloqueos carreteros en Atotonilco el Alto y La Barca, otros dos municipios de Jalisco.

Un enfrentamiento entre militares y civiles armados provocó alarma en Ocotlán, Jalisco / Especial

¿Qué pasó en Ocotlán, Jalisco, durante el enfrentamiento armado?

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento comenzó alrededor de la una de la tarde, cuando elementos del Ejército Mexicano realizaban un operativo en las inmediaciones de las colonias Maravillas y Lázaro Cárdenas. Durante estas acciones se registró un intercambio de disparos con civiles armados, lo que generó alarma entre los habitantes y obligó a reforzar la presencia de las corporaciones de seguridad.

En las primeras horas del incidente, vecinos difundieron grabaciones en las que se escuchan ráfagas de disparos, mientras que en otras imágenes se observa la movilización de elementos de la Guardia Nacional en calles cercanas al lugar del enfrentamiento. Los videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por lo que estaba ocurriendo.

El Gobierno municipal confirmó la situación mediante un comunicado en el que explicó que se mantenía comunicación con las instituciones responsables del operativo, además de la presencia de unidades de emergencia para atender cualquier eventualidad.

"Se estableció coordinación con las autoridades estatales y federales para atender la situación y proteger a la población. Las unidades de emergencia se encuentran en el lugar y se mantiene presencia de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno”.

Autoridades pidieron a los vecinos de Ocotlán permanecer resguardados / Especial

VIDEO: Habitantes captan detonaciones durante balacera en Ocotlán

Las imágenes difundidas por habitantes de Ocotlán muestran parte del ambiente de tensión que se vivió durante el operativo. En distintas grabaciones se escuchan múltiples detonaciones de armas de fuego, mientras las personas que se encontraban cerca de la zona intentaban mantenerse a salvo.

En el material compartido en redes sociales también se observa la movilización de vehículos de seguridad y elementos federales, principalmente en calles cercanas al lugar donde ocurrió el intercambio de disparos.

Reportaron camiones incendiados y bloqueos en otros municipios de Jalisco / Especial

¿Por qué pidieron a los habitantes de Ocotlán permanecer resguardados?

Ante la situación de riesgo, el Gobierno municipal de Ocotlán pidió a los habitantes evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse en lugares seguros mientras continuaban las labores de las corporaciones federales y estatales.

Las autoridades precisaron que el enfrentamiento había terminado, pero que el operativo de seguridad seguía activo, por lo que era necesario mantener las medidas preventivas.

"Aunque el enfrentamiento concluyó, el operativo continúa. Por precaución, solicitamos a quienes se encuentran en las inmediaciones permanecer resguardados, evitar traslados por la zona y seguir las indicaciones de las autoridades”.

Además, el gobierno local solicitó a conductores y peatones ceder el paso a las unidades de emergencia y evitar la difusión de rumores o información no confirmada que pudiera generar mayor alarma entre la población.

¿Se suspendieron las clases por el enfrentamiento en Ocotlán?

Como parte de las medidas de prevención, las autoridades recomendaron a los planteles educativos de Ocotlán posponer las actividades presenciales del turno vespertino, con el propósito de evitar que estudiantes, docentes y personal administrativo tuvieran que trasladarse mientras continuaba el operativo.

Para las escuelas que ya se encontraban en actividades, la indicación fue mantener resguardadas a las personas dentro de las instalaciones y activar los protocolos de seguridad correspondientes hasta que existieran condiciones más seguras para salir.

Por su parte, el Centro Universitario de la Ciénega, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, informó sobre la suspensión de actividades debido a la situación de seguridad que se registraba en el municipio.

La institución también señaló que sus instalaciones permanecerían disponibles como espacio de resguardo para las personas que necesitaran permanecer en un sitio seguro mientras se desarrollaban las acciones de las autoridades. Estas medidas fueron anunciadas como parte de la respuesta inmediata al enfrentamiento, sin que se hubiera precisado si las restricciones continuarían durante los días siguientes.

Reportan camiones incendiados y bloqueos en Atotonilco el Alto y La Barca

Mientras las autoridades atendían el enfrentamiento en Ocotlán, comenzaron a difundirse reportes sobre vehículos de carga incendiados y bloqueos en vialidades de Atotonilco el Alto y La Barca, municipios ubicados en la región de Jalisco.

Los incidentes fueron reportados minutos después de la balacera, lo que generó versiones sobre una posible relación con las acciones federales. Sin embargo, no existía confirmación oficial de que los bloqueos y la quema de vehículos fueran consecuencia del enfrentamiento registrado en Ocotlán.

Tampoco se habían dado a conocer detalles oficiales sobre el número de unidades afectadas, las carreteras bloqueadas o posibles personas lesionadas en esos incidentes.

Por ello, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante canales institucionales y evitar circular por zonas donde se reportaran situaciones de riesgo.

¿Qué se sabe del operativo federal en Ocotlán?

Hasta el momento, el Gobierno de Ocotlán confirmó que el enfrentamiento se produjo en el contexto de un operativo federal, pero no informó cuál era su objetivo, si estaba dirigido contra algún grupo delictivo en particular o si existían personas detenidas.

Las corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantuvieron presencia en el municipio para atender la situación y reforzar la seguridad de los habitantes.