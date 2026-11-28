VIDEOS: México se pinta de blanco: estos son los estados donde cayó nieve por la primera tormenta invernal

Además, hubo lluvias, inundaciones y temperaturas de hasta 13 grados bajo cero / Especial

El clima extremo provocó nevadas en el Estado de México, Durango y Nuevo León

Los paisajes montañosos de distintas regiones de México comenzaron a cubrirse de blanco durante las últimas horas de noviembre, como consecuencia de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027, fenómeno meteorológico que ha provocado nevadas, caída de aguanieve, lluvias y un marcado descenso de las temperaturas en diferentes entidades del país.

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Desde las zonas altas del Estado de México hasta las comunidades serranas de Durango y Nuevo León, la llegada de una masa de aire ártico dejó escenarios propios del invierno, con árboles, caminos y superficies cubiertas de nieve y hielo. Uno de los registros más extremos se presentó en La Rosilla, Durango, donde los termómetros descendieron hasta los 13 grados bajo cero.

Sin embargo, más allá de los paisajes blancos, las condiciones meteorológicas también han ocasionado afectaciones en diferentes regiones del territorio nacional, entre ellas inundaciones, caída de árboles y postes de energía eléctrica, cortocircuitos, complicaciones viales y dos personas lesionadas en Colima.

La primera tormenta invernal cubrió de blanco distintas regiones de México / Especial

Ante este panorama, las autoridades estatales de Protección Civil activaron operativos especiales, habilitaron refugios temporales y reforzaron las acciones de atención a personas en situación vulnerable, debido a que las bajas temperaturas y las precipitaciones podrían continuar durante este fin de semana.

Nevado de Toluca y cerro de Jocotitlán se cubren de nieve

El Estado de México fue una de las entidades donde se registraron las primeras nevadas ocasionadas por la tormenta invernal. Desde aproximadamente las 16:00 horas del viernes 27 de noviembre, comenzó a caer nieve en las zonas altas del Nevado de Toluca y el cerro de Jocotitlán, mientras que en diferentes comunidades cercanas se reportó la presencia de aguanieve.

En la capital mexiquense, las precipitaciones comenzaron alrededor del mediodía y estuvieron acompañadas de un importante descenso de temperatura. Para las 17:00 horas, los termómetros registraban cuatro grados centígrados, mientras que en La Marquesa, ubicada en el municipio de Ocoyoacac, las temperaturas fueron inferiores a los tres grados.

Las comunidades de Raíces y Loma Alta, situadas en las faldas del Nevado de Toluca, también registraron caída de aguanieve. Para este sábado 28 de noviembre, las autoridades alertaron sobre la posibilidad de un nuevo descenso de las temperaturas y más nevadas en zonas de Toluca, Zinacantepec y Calimaya.

El Nevado de Toluca registró las primeras nevadas de la temporada / Especial

El fenómeno también dejó paisajes cubiertos de blanco en algunos puntos de la reserva ecológica Otomí-Mexica, conocida como Bosque de Agua, particularmente en el municipio de Isidro Fabela, donde la alcaldesa Carolina Flores Campos compartió imágenes de las afectaciones provocadas por el frío y la caída de aguanieve.

En municipios como Naucalpan, Huixquilucan, Jilotzingo, Villa del Carbón y Nicolás Romero se reportaron lluvias intermitentes y bancos de neblina, mientras que las precipitaciones ocasionaron encharcamientos, complicaciones vehiculares y retrasos en el transporte público en distintos puntos del Valle de México.

La nieve transformó los paisajes montañosos del Estado de México / Especial

Durango registra temperaturas de hasta 13 grados bajo cero

La primera tormenta invernal dejó uno de sus registros más extremos en Durango, donde se reportaron nevadas en comunidades del municipio de Guanaceví y caída de aguanieve en Pueblo Nuevo.

En la comunidad de La Rosilla, ubicada en la sierra de Guanaceví, los termómetros descendieron hasta los 13 grados bajo cero, mientras que en San Bernardo se registraron temperaturas mínimas de -3.5 grados y en Santiago Papasquiaro y Navíos de -1.5 grados centígrados.

Arturo Galindo Canadá, coordinador estatal de Protección Civil, informó que el Consejo Estatal se mantiene en sesión permanente para atender las necesidades de las comunidades ubicadas a más de dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones meteorológicas pueden representar mayores riesgos para sus habitantes.

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades dispusieron cerca de 100 refugios temporales y reforzaron la vigilancia en las carreteras de la entidad, con la finalidad de prevenir accidentes relacionados con las bajas temperaturas y las condiciones del pavimento.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ambiente frío persistirá durante las mañanas, con temperaturas de entre cinco y ocho grados centígrados en la capital duranguense.

Nuevo León también registra caída de nieve y aguanieve

Los efectos de la tormenta invernal también alcanzaron las zonas montañosas de Nuevo León, donde Protección Civil estatal confirmó la caída de nieve y aguanieve en el cerro del Potosí, ubicado en el municipio de Galeana.

Desde las primeras horas del viernes, las bajas temperaturas provocaron la formación de hielo sobre distintas superficies de la montaña. Posteriormente, alrededor de las 11:28 horas, las autoridades reportaron precipitaciones de nieve y aguanieve que terminaron por cubrir de blanco parte del paisaje.

Ante el descenso de las temperaturas, Protección Civil de Nuevo León reactivó el Operativo Carrusel en el centro de Monterrey, mediante el cual se distribuyeron 95 bebidas calientes y 80 cobijas entre personas en situación vulnerable y familiares de pacientes que permanecían en las inmediaciones de los hospitales 21, 33 y 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las autoridades también realizaron recorridos por el primer cuadro de la ciudad y exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución ante las condiciones meteorológicas.

Activan operativo “Montaña Blanca” en el Nevado de Colima

En Colima, los efectos de la primera tormenta invernal se manifestaron principalmente mediante lluvias moderadas en siete municipios, las cuales dejaron como saldo dos personas lesionadas, caída de árboles y postes de energía eléctrica, además de dos cortocircuitos.

Protección Civil estatal informó que las precipitaciones podrían continuar de manera intermitente durante la tarde y noche del viernes, por lo que se reforzaron las medidas de vigilancia y atención de emergencias.

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco puso en marcha el operativo “Montaña Blanca” en el Parque Nacional Nevado de Colima, con el objetivo de proteger a los visitantes y prevenir incidentes relacionados con las condiciones meteorológicas de la zona.

Entre las recomendaciones para quienes tengan previsto acudir al parque se encuentran utilizar vehículos 4x4, revisar las condiciones mecánicas y los neumáticos, contar con suficiente combustible, llevar ropa abrigadora y utilizar calzado adecuado.

Asimismo, las autoridades exhortaron a consultar las condiciones meteorológicas y los avisos oficiales antes de iniciar el ascenso, debido a que un cambio repentino en el clima podría provocar el cierre del parque.

San Luis Potosí activa operativos por lluvias y bajas temperaturas

En San Luis Potosí, el Gobierno estatal puso en marcha un operativo especial desde el jueves para proteger a las personas en situación vulnerable ante la combinación de lluvias y bajas temperaturas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) realizó recorridos en la zona metropolitana para entregar cobijas a personas en situación de calle, mientras que las precipitaciones provocaron anegaciones y complicaciones en diferentes vialidades.

Entre los puntos donde se reportaron cierres y afectaciones se encuentran el bulevar Jacobo Payán, el desnivel de la Glorieta del Real Inn y el desnivel del puente Manuel José Othón. También se implementaron dispositivos de circulación en la avenida Salvador Nava y la vialidad Fray Diego de la Magdalena.

La dependencia informó que las precipitaciones podrían continuar durante 24 horas más y puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 444 213 2858 para la atención de emergencias.

¿En qué estados de México se ha registrado caída de nieve?

Hasta el momento, los reportes de las autoridades señalan la presencia de nieve o aguanieve en las siguientes entidades: Estado de México: Nevado de Toluca, cerro de Jocotitlán y comunidades de zonas montañosas.

Durango: comunidades de Guanaceví y Pueblo Nuevo.

Nuevo León: cerro del Potosí, en el municipio de Galeana.

En otras entidades, como Colima y San Luis Potosí, los principales efectos de la tormenta invernal han sido las lluvias y el descenso de las temperaturas, mientras que en Jalisco se activaron medidas preventivas para los visitantes del Nevado de Colima.

¿Continuarán las nevadas en México durante el fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la posibilidad de nuevas nevadas o caída de aguanieve en zonas montañosas ubicadas por encima de los dos mil 800 metros sobre el nivel del mar, además de lluvias, fuertes rachas de viento y bajas temperaturas.