La empresaria y el futbolista del Real Madrid decidieron separarse de mutuo acuerdo, sin conflictos ni peleas

La relación entre Virginia Fonseca y Vinícius Júnior llegó a su fin por segunda ocasión. La empresaria brasileña y el delantero del Real Madrid decidieron poner punto final a su romance de mutuo acuerdo, de acuerdo con la oficina de prensa de la influencer, que descartó cualquier conflicto entre ambos.

¿Qué pasó con Vini Jr. y Virginia Fonseca?

La noticia se dio a conocer este domingo 11 de octubre, luego de que durante los últimos días comenzaran a circular rumores en redes sociales sobre una posible ruptura. Finalmente, el entorno de Virginia confirmó que la pareja ya no continuará su relación sentimental.

De acuerdo con el comunicado de los representantes de la empresaria, la separación no estuvo relacionada con una pelea o algún enfrentamiento entre ambos. La decisión habría sido tomada de manera conjunta, luego de llegar a un entendimiento sobre el rumbo de su relación.

No hubo ningún conflicto ni pelea", fue el mensaje de la oficina de prensa de Virginia, que dejó claro que la ruptura se produjo sin una confrontación entre la brasileña y el futbolista.

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid | AP

La separación representa un nuevo capítulo en la historia de la pareja, que había retomado su relación en julio de este año después de una primera ruptura. Desde entonces, ambos se habían dado una segunda oportunidad, aunque los rumores sobre un distanciamiento volvieron a tomar fuerza recientemente.

Otro de los detalles que llamó la atención ocurrió el sábado 10 de octubre, cuando Virginia, quien se encontraba en España, donde reside el jugador del Real Madrid, viajó a Estados Unidos junto a sus tres hijos: María Alice, María Flor y José Leonardo.

Vinícius Jr. en el calentamiento del partido ante Betis | AP

Comunicado por parte de Virginia Fonseca

Posteriormente, durante la mañana del domingo, la empresaria y Zé Felipe compartieron videos en los que aparecían con los pequeños en la playa. Las publicaciones coincidieron con la confirmación de la ruptura y generaron nuevas reacciones en redes sociales.

Por ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre los motivos que llevaron a Virginia Fonseca y Vinícius Júnior a terminar su relación. Lo confirmado por el equipo de prensa de la brasileña es que ambos decidieron separarse de común acuerdo y sin conflictos públicos.