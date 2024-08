Noah Lyles tras su cardíaco triunfo en 100m en París 2024: 'No tenía la impresión de haber ganado'

Noah Lyles se proclamó Campeón de los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde a victoria se decidió por una diferencia de cinco milésimas de segundo con un final cardíaco.

Lyles reconoció, en conferencia de prensa, que al llegar a la meta sintió que la victoria había sido para uno de sus mayores rivales, el velocista jamaicano Kishane Thompson, quien finalmente se quedó con la plata.

"No tenía la impresión de haber ganado esta carrera. Me entregué al 100 por ciento, pero tuve la sensación de no haber empezado a romper en el buen momento, creía haberlo hecho demasiado pronto.

"Fue un momento de locura, creía realmente que él había ganado. Fui incluso hacia Kishane para decirle que creía que la victoria era para él. Cuando vi mi nombre en el marcador fue algo increíble. Estoy orgulloso de haber triunfado ante estos atletas tan rápidos, en la mayor carrera del mundo, en el mayor escenario del mundo", declaró Lyles.

Lyles también recordó su preparación y evolución desde 2021. "Hace años que me preparo para esto. El camino comenzó en 2021 con el bronce (en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020), ahí me dije que tenía que cambiar, evolucionar.

"Cada campeonato es diferente y no quería sentir lo mismo. En Budapest, en 2023 yo era el más rápido y el favorito. Este año mis adversarios estaban listos. Solo me he relajado cuando he tenido la medalla de oro. He trabajado mucho desde 2021. Ahora soy campeón olímpico, no solo campeón del mundo. Soy el hombre más rápido del mundo", afirmó.

