'Tano' Ortiz sobre posible salida de Germán Berterame de Rayados: "La directiva lo está tratando"

Durante las últimas horas, el nombre de Germán Berterame ha sido vinculado fuertemente con el Portland Timbers de la MLS, equipo que está dispuesto a pagar los 15 millones de dólares de la cláusula del atacante de los Rayados de Monterrey.

Se dice que el ex del Atlético de San Luis tendría un sueldo mucho mayor al que tiene con el cuadro de Monterrey actualmente, por lo que la salida a los Estados Unidos depende completamente de él.

“Germán, es un tema que la directiva lo está tratando, es una decisión de Germán, y la directiva sabe lo que yo pienso con respecto a Germán. Es un jugador que todo el mundo quisiera tener, esa es la realidad. Lo que está sucediendo es algo normal que un equipo pueda tener el interés de contar con Germán”, comentó Fernando Ortiz en conferencia de prensa.

Además, el estratega dijo que aún no ha tenido alguna conversación con el delantero respecto a su posible llegada a los Timbers. “No he hablado con Germán, de ahí en más es todo de la directiva".

"Yo no puedo dar un indicio de algo que después soy el que llega a hablar y va a estar en realidad. Entonces, me comprometo con una palabra que no tiene sentido”, mencionó el ‘Tano’.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COMISIÓN DE ÁRBITROS AVALA PENAL A FAVOR DE AMÉRICA CONTRA ATLAS