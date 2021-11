AAA: Gremio luchístico organiza función por Monster Clown

Bien dicen que la vida de un luchador no es nada sencilla y Monster Clown está sufriendo los estragos de la disciplina a la que se ha entregado de manera total. El miembro de los Psycho Circus está batallando con lesiones provocadas por La Empresa que incluso lo dejaron sin poder caminar a la par que batalla con los estragos del Covid-19.

Ante esta situación, la familia de la lucha libre salió a defender la causa del ‘Negro’, como le llaman sus colegas más cercanos. Abajo del ring las diferencias desaparecen y es por ello que el gremio organizó una función en beneficio del elemento de la AAA. El Gimnasio Micktlán abrirá sus puertas el 27 de noviembre para presentar un cartel lleno de talento que ha decidido apoyar la causa de su amigo.

Nombres como Chessman, Texano Jr, Murder Clown, Dave The Clown, Máximo entre muchos otros están programados para esta función con precios populares que buscan juntar dinero para apoyar a Monster Clown con sus padecimientos. El luchador relató que fue en Hérores Inmortales en donde comenzaron sus problemas, cuando La Empresa lo dejó fuera de la lucha estelar.

“Fui golpeado por Puma King, Diamante Azul y sus achichincles. Desgraciadamente me provocaron dolores lumbares los cuales no me permitieron seguir trabajando todo el mes y hasta ahorita estos cinco días”, relató el gladiador en un video que circula en redes sociales desde hace unos días. “Se metieron con mi persona, mi trabajo y hasta con mi familia”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KENNY OMEGA: EL MEJOR LUCHADOR DEL MUNDO POR LA REVISTA PRO WRESTLING ILUSTRATED

El gladiador tiene lastimadas las lumbares y su estado empeoró tras contraer Covid-19. Sin embargo, Monster Clown se encuentra fuera de peligro pero con muchos dolores en los huesos. Su regreso a los encordados es aún un misterio debido al deterioro que sufrió en el último mes.