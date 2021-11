AAA: Kenny Omega será operado; Megacampeonato queda vacante

Desafortunadamente para Kenny Omega su “dream match” contra Hijo del Vikingo en Triplemanía Regia no podrá llevarse a cabo debido a que el canadiense se someterá a múltiples cirugías. El Megacampeonato de Lucha Libre AAA ha quedado vacante ante la imposibilidad de Omega de poder defenderlo en el Palacio Sultán.

“Estoy fuera. Estoy lesionado. Necesito someterme a cirugías”, anunció “The Cleaner” en un vídeo que fue compartido en redes sociales. “¡Dios, Kenny eso es excelente! Ahora puedes descansar, recupérate para regresar como un mejor campeón para nosotros”, se dijo a sí mismo en el metraje.

Los reportes aseguran que Omega volvería para finales de febrero del 2022 tras su paso por el quirófano. El excampeón mundial de AAA tiene problemas en el hombro, rodilla, abdomen y el tabique de su nariz por lo que el descanso será la más óptimo para su carrera. Con 38 años, el canadiense viene de cargar el peso de All-Elite Wrestling (AEW) durante la pandemia y de tener que cargar con los títulos maximos de tres empresas distintas (AAA, AEW e Impact Wrestling).

“Tu empresa me está quitando el cinturón de mis manos. Realmente quiero vencerte Vikingo y voy a disfrutar vencer a todos y cada uno de sus héroes, uno por uno”, declaró el Omega. “AAA, me estás quitando el campeonato. Después de romper el récord teniendo el título por más tiempo que ningún otro lo había hecho antes ¿ustedes sí quiera me ofrecieron posponer la lucha?“.

“Esta es la única forma ¿verdad? (de quitarle el campeonato). ¡Nunca iban a quitármelo! Pero está bien, lo dejaré a un lado y les voy a decir porque. Esta es su oportunidad de traer a un nuevo héroe, sea Vikingo o no, tienen esa oportunidad”, aseveró el excampeón mundial de AAA.

Omega se despidió asegurando que volverá por un segundo y más largo reinado para consagrarse como el mejor luchador en todo el mundo.

