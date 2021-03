AAA: Pimpinela Escarlata aseguró que Mamba la traicionó

Los estragos de la Segunda Guerra Mundial continúan generando controversia en nuestros tiempos y es que a raíz del conflicto bélico se decidió nombrar a la primera generación nacida como ‘Baby Boomers’. Hoy en día las diferencias han traspasado las fronteras y se ha enfocado en enfrentar a las diferentes generaciones entre sí. Hoy en AAA la división de los exóticos se ha vuelto a encontrar con un problema más entre Pimpinela Escarlata y Mamba.

Durante la pandemia el gremio de la lucha libre ha encontrado refugio en la interacción con sus fanáticos a través de las redes sociales. Mamba es, sin lugar a duda, el luchador que más ha aprovechado las plataformas digitales para entretener a sus seguidores con las anécdotas y entrevistas que comparte en su canal de YouTube. Su contraparte, evidentemente está lejos de dominar las nuevas tendencias y el reinicio de su rivalidad marcan un duelo entre dos épocas distintas en la historia del deporte de las llaves y contrallaves.

Hace unos días, ‘La Pimpi’ salió a declarar que no volvería a participar en los vídeos que Mamba sube a su canal de YouTube argumentando la traición por parte del oriundo de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Ya no vuelvo a hacer vídeos con él porque me traicionó. Antes era mi amiga, ahora es mi enemiga, yo no le hice nada traté de ayudarla y yo lo siento por él. Él dice que estoy viejita y acabada, no. Estoy en mi momento a mis 52 años y vengo con todo este año”, declaró Pimpinela Escarlata, representante de la denominada Generación X, en una entrevista con Más Lucha.

La reacción de Mamba no se hizo esperar y en su canal explicó porque decidió romper la relación que tenía con Pimpinela cuando se hacían llamar “Las Fresas Salvajes”, a lado de Máximo. Fue en Ciudad Juárez en donde la sensación de las redes sociales traicionó al veterano exótico, poniendo fin a su mancuerna.

“Yo ya no la soportaba. Es como cuando tienes a tu abuelito en el asilo de que tienes estarlo cuidando y checando, para mi era lo mismo y estaba batallando mucho”, aseguró Mamba, representante de la Generación Y, en su canal de YouTube. “Tengo casi año y medio o más que no hago vídeos con ella. Fue a partir de que ella y yo nos separamos y ya no fuimos nunca más Las Soñadoras”, añadió.

