Billy Corgan, presidente de la NWA: “Amo la tradición de la lucha libre mexicana”

Rendirse a la inmensidad de la lucha libre mexicano no es de cobardes y así lo entiende a la perfección Billy Corgan, vocalista de The Smashing Pumpkins y presidente de la NWA.

"Amo la tradición de la lucha libre mexicana", confesó el cantante, quien reconoció abiertamente que es rudo de corazón.

"Es muy emocionante, la NWA representa la tradición de la lucha americana y AAA a la lucha mexicana. Va a ser un gran choque entre estas dos tradiciones", señaló en conferencia.

Corgan también reveló que veía las luchas mexicanas en la televisión, aunque no sabía lo que pasaba, pues no entiende nuestro idioma.

"Yo crecí en Chicago, pasaban funciones por televisión, los comentaristas hablaban español y yo no hablo español, no sabía qué pasaba", comentó.

"Pero por dentro soy rudo, aunque eso sí, por fuera tengo cara de bebé", añadió el ahora dueño -desde 2017- de la National Wrestling Alliance (NWA), empresa que está por cumplir 75 años de existencia.

El músico encabezó la conferencia de prensa de la primera edición de su festival 'The World is a Vampire', en el que juntará bandas de renombre como Interpol, Peter Hook & The Light, Turnstile, The Smashing Pumpkins, entre otros, además de la guerra entre AAA y la NWA.

