Dark Ozz bromea en redes sociales sobre una foto del Hijo del Vikingo: 'Me dio ternura'

Lucha Libre AAA comienza su gira retro con una función épica en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera el próximo sábado 6 de enero, donde no solo a los fanáticos se les meterá un recuerdo en el ojo sino también al Hijo del Vikingo, quien participará en la batalla estelar.

Tras la euforia que ha generado el regreso de varios ídolos de la Caravana Estelar, han circulado en redes sociales dos fotografías del megacampeón actual de la AAA cuando era niño al lado de Dark Ozz y Dark Scoria que estaban en el mejor momento de sus carreras al pertenecer a la Secta.

El Hijo del Vikingo era uno de muchos pequeños aficionados que asistió a una función de lucha libre y no perdió la oportunidad para posar al lado de sus héroes. La fotografía llegó a los ojos de Dark Ozz, quien bromeó en Facebook.

“Ya me dio ternura, no le voy a pegar. ¡Wao! Me quedé en shock. ¡Uff! No sé ni qué escribir”, comentó el gladiador que regresa a casa después de varios años.

El Hijo del Vikingo es un claro ejemplo de perseverancia y dedicación a la lucha libre, ya que a sus 26 años de edad es una de las cartas fuertes de la AAA en México y Estados Unidos. 2024 promete ser un año para el luchador poblano donde buscará mantener el megacampeonato; por lo pronto el 6 de enero hará equipo con Pagano, Octagón Jr y Psycho Clown para enfrentar a Cibernético, Dark Ozz, Dark Cuervo y Dark Scoria.

