El próximo sábado 12 de agosto se llevará a cabo una nueva edición de Triplemanía con sede en la Arena Ciudad de México, dicha función ha llamado la atención por el cuadrangular de máscaras vs cabelleras en el que participarán Rush, L.A. Park, Psycho Clown y Sam Adonis, dos de las rivalidades más intensas del pancracio nacional.

En conferencia de prensa, el “Psicópata del Ring” y el luchador americano demostraron el odio que se tienen, no solo en declaraciones, sino también a puño limpio, pues en plena fotografía grupal se agarraron a golpes.

“Él me estaba diciendo cosas feas de mi madre en mi oído, no pude controlarme y lo tuve que golpear… Tengo como 30 días para pensar cómo le voy a ganar, por ahora son sorpresas”, mencionó Adonis para RÉCORD.

El luchador extranjero señaló que esta es la lucha más importante de su vida, ya que a pesar de contar con 15 años de trayectoria, nunca había apostado su cabellera, caso contrario al de los luchadores mexicanos.

Por el otro lado, el estandarte de la AAA se mostró molesto por todas las actitudes que Sam Adonis ha tenido en los últimos días, las cuales les dará fin al raparlo, humillarlo y retirarlo en Triplemanía CDMX o en cualquier otro evento.

“Yo quiero un duelo directo con este tipo, un mano a mano en el que nadie se meta. Yo quiero algo que nos duela a los dos, si es carrera vs carrera o algo, porque gente como él no es buena en la lucha libre, en ningún aspecto. Él es irrespetuoso y este es un deporte familiar, en el cual, gente como él no cabe”, dijo el “Totalmente Payaso”.

A pesar de que no acudieron a la rueda de prensa, el “Toro Blanco” y la huesuda son la otra rivalidad que después de más de cinco años de pique podría llegar a su fin al tener un perdedor. Por lo tanto, hay una reserva de pronósticos y las probabilidades de derrota son las mismas para los cuatro gladiadores.

