Super Porky negó estar en la ruina, pero aceptó problemas para pagar sus prótesis

Super Porky negó que se encuentre en la ruina y que tenga que recurrir a pedir dinero para la compra de unas prótesis y destacó que cuenta con el apoyo de su familia.

"Le agradezco mucho a Psycho Clown por ayudarme económicamente y moralmente, así como a mi hija, la Muñeca de Plata, que son mi vida; todos mis hijos me ayudan, unos económicamente, otros con alientos, otro me viene a ver, la otra me ayuda a vender cosas. Es una familia que no me deja y no me están lastimando", aseguró el luchador en sus redes sociales.

El Brazo de Plata reconoció que ha tenido problemas con las adicciones, pero negó que sea la causa de sus problemas económicos, además de que mencionó que se ayuda de la venta de sus artículos oficiales para subsistir.

"Yo quedé en al ruina, pero no por drogadicto. Tuve el error de decirles que fui drogadicto, que sí lo fui, pero gracias a la lucha libre dejé de ser un drogadicto. Hoy no tengo para pagar mis operaciones, que son prótesis en la rodilla, en la cadera y en el hombro, pero tengo un doctor que se llama Jorge Fernando que es de la Comisión de Box y Lucha de Zacatecas que me manda todos mis medicamentos y todo; han pasado nueve años y no me he operado. Una prótesis es biónica y cuesta como 2 millones, es un dineral", comentó.

El luchador aseguró que la razón por la que se encuentra en la ruina es por haber sido vícitma de una estafa.

"Sí me hice de mis cosas, las cuáles son haberles dejado una buena escuela a mis hijos, una buena educación; pero hubo una persona que me robó, que me dejó en la calle, se llama Claudia Juana Medina del Valle... ellos se metieron en mi vida y me robaron mi casa, mi carro y varias cosas. La señora era licenciada y me quedé en al ruina", declaró.

