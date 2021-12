Triplemanía Regia: Caín Velázquez hará su regreso a la lucha libre mexicana

El Palacio Sultán será testigo de uno de los regresos que más intriga ha generado en los últimos años dentro de la lucha libre mexicana. El excampeón mundial de peso completo de la UFC, Caín Velásquez, hará su retorno al pancracio en la segunda edición de Triplemanía Regia y confesó que dentro de AAA se siente en casa.

Velásquez carece de experiencia dentro del mundo de la lucha libre y es que esta noche vivirá apenas su cuarta lucha como profesional. En 2019 el mexicoamericano hizo su aparición estelar en Triplemanía XXVIII a lado de Psycho Clown y Cody Rhodes; meses después formó parte del evento Lucha Invades NY con AAA. Inmediatamente la WWE puso los ojos sobre el oriundo de Salinas, California y lo llevó a sus filas; solo para caer ante Brock Lesnar ese mismo año en Crown Jewel en una lucha por el campeonato de la WWE.

A UN DÍA de la #TriplemaniaRegia Mañana daremos inicio al #30AniversarioAAA así que no te puedes perder ni una Lucha. Estadio de Béisbol Monterrey

Corre por tus boletos: https://t.co/yIFljc91O4 pic.twitter.com/3y3sGo6Po5 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) December 4, 2021

“Estoy en casa, para mí estar en la AAA es sueño que tuve desde niño. Quiero darle a la gente una buena lucha”,dijo el peleador de artes marciales mixtas durante la presentación de Triplemanía Regia II en Ciudad de México. En la empresa de los Roldán es donde mejor se ha desarrollado y sus llaves en el hexadrilátero lo confirman.

“Estoy feliz y contento de esta oportunidad de luchar con AAA. Me encanta mucho que puedo aprender algo nuevo, todo el tiempo estoy aprendiendo pero quiero mejorar para todos ustedes”, declaró Velásquez, quien continúa preparándose en Estados Unidos para mejorar sus cualidades como luchador y mantener el gran nivel que lo ha catapultado al estrellato dentro del mundo del MMA.

Caín Velásquez volverá a hacer mancuerna con Psycho Clown y Pagano será quien complete la tercia que se verás las caras ante Rey Escorpión, Taurus y L.A. Park, con quien llegó a los golpes durante la presentación del evento. “Estoy listo para todo, si alguien no me tiene respeto yo no le tengo respeto. Le tengo respeto (a L.A. Park) como atleta, pero esto se volvió personal”, concluyó.

PSYCHO CLOWN

El Totalmente Payaso ha confesado ser gran amigo de Caín Velásquez y su química como compañeros se verá reflejada en Triplemanía Regia II. Psycho Clown tenía asuntos pendientes con La Empresa, pero de momento está enfocado en arropar a Velásquez en su regreso a la lucha libre.

CAÍN VELÁSQUEZ

Con 39 años de edad, Velásquez sigue preparándose como en sus años como campeón mundial de peso completo de la UFC. Su disciplina lo han mantenido en gran condición para ser una amenaza mortal una vez que se le enfrenta en el encordado o el octágono.

PAGANO

Pagano será el encargado de ponerle sabor al equipo y sobre todo mucha garra ya que el oriundo de Ciudad Juarez, Chihuahua se ha caracterizado por no echarse atrás ante ningún reto. La oportunidad de hacer equipo con Caín Velásquez es inigualable.

REY ESCORPIÓN

Luego de caer en Triplemanía XXIX ante Psycho Clown y ver caída su cabellera, Rey Escorpión quiere de alguna manera encontrar venganza en la segunda edición de Triplemanía Regia. El Mercenario estará arropado por dos rudos sumamente duros como Taurus y L.A. Park.

TAURUS

El Campeón Latinoamericano de Lucha Libre AAA cerrará un gran 2021 en su trayectoria profesional con un compromiso enorme como lo es hacerle frente a una bestia del calibre de Cain Velásquez.

L.A. PARK

El rudo más polémico de la baraja luchística declaró que es un autentico mercenario que responde a los intereses propios y de su familia. L.A. Park empalma a la perfección con el concepto que lidera Rey Escorpión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRIPLEMANÍA REGIA: LUCHADORES SALIDOS DEL CMLL BUSCAN UNA NUEVA OPORTUNIDAD EN AAA