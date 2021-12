Triplemanía Regia: Hijo del Vikingo conquistó el Megacampeonato de Lucha Libre AAA

El objetivo estaba claro, para Hijo del Vikingo no había otro resultado en su mente que no fuera salir de Monterrey como el nuevo Megacampeón de Lucha Libre AAA. Aun cuando no fue Kenny Omega el rival a vencer, el guerrero de 24 años logró imponerse a cuatro estrellas de talla internacional para establecerse, por mérito propio, como la nueva cara de la empresa.

No podría existir un escenario mejor para la caravana tres veces estelar que tener su título máximo de regreso en territorio mexicano. Lo que hizo el luchador poblano ante un Estadio de Béisbol Monterrey que se le entregó de manera incondicional es una de esas proezas que se quedan escritas con letras doradas en los libros de historia.

“No me la creo la verdad, me siento muy contento. Era mi sueño y lo estoy cumpliendo, son muchos sentimientos encontrados”, dijo Hijo del Vikingo en entrevista con RÉCORD al término de la lucha. “Solo les quiero dar las gracias a todos los que asistieron hoy, a mi familia, a mi hermosa pareja Hades y a mi bebé que traía una torra enorme bajo el brazo y un campeonato también”, agregó.

El gladiador de 24 años venció a Bobby Fish, Jay Lethal, Samuray del Sol y Bandido en una lucha de cinco esquinas e inmediatamente aprovechó para lanzar el reto a Kenny Omega, quien estaba pactado a ser su oponente y por lesión no pudo participar en Triplemanía Regia II.

“No eran rivales nada fáciles, gracias a Dios salimos con la mano en alto. Que se recupere Kenny Omega y aquí lo estaré esperando en México o yo ir hasta donde él esté”, concluyó.

Un puñado del talento de AAA salió a felicitar al joven gladiador tras conseguir el triunfo más importante de su carrera, el compañerismo dentro del vestidor quedó reflejado en la postal que inmortalizará este momento. El público regiomontano enloqueció con la victoria del orgullo del estado de Puebla y salió contento con el espectáculo mostrado en Triplemanía Regia II.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRIPLEMANÍA REGIA: CIBERNÉTICO REGRESÓ A AAA