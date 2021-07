Para Psycho Clown, el camino a convertirse en un ídolo comenzó con un tema musical que marcó sus primeras grandes victorias, como la máscara de Dr. Wagner Jr. “The Show Must Go On” era la canción insignia del Psicópata del Ring y ahora tiene que recordarla en todo momento porque tal y como indica la pieza, las funciones y los compromisos no han parado. En Triplemanía XXIX tiene un compromiso serio ante Rey Escorpión y ahora el triunfo deberá tener dedicatoria hasta el cielo.

Aún con las emociones a flor de piel, el Psicópata del Ring conversó en exclusiva con RÉCORD sobre lo que pasa por su cabeza tras la partida de Brazo de Plata, quien todavía se tomó el tiempo de llenarlo de consejos previo a su lucha de apuestas en el magno evento de Lucha Libre AAA. ‘Súper Porky’ uso la experiencia que tuvo ante el Veneno Negro para pulir los últimos detalles de su heredero.

“La penúltima convivencia que tuve con mi padre fue en su casa y todavía se puso a darme unas clases de cómo defenderme y tirarle golpes al Rey Escorpión porque ya había luchado contra él”, dijo Psycho Clown con un semblante más tranquilo con respecto a los últimos días. “Estos momentos han sido complicados y siempre las luchas son difíciles y claro que la dedicatoria va en especial a mi padre y a Dios también que decidió llevarse a un amor muy grande que tenía, mi compadre y mi amigo. Claro que le dedico la lucha”, añadió.

¡El magno evento está cerca! Una de las rivalidades más grandes llega a su punto más alto en un máscara cabellera entre @Psychooriginal y @Rey_Escorpion_1 BOLETOS https://t.co/ivP627bjWG pic.twitter.com/O716bAHjAp — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) July 29, 2021

Rey Escorpión rapó a Brazo de Plata en octubre del 2018 en la Arena México y hasta la fecha Psycho Clown no puede perdonarle el hecho de haber agarrado a su padre en los últimos momentos de su carrera. Lo único que tiene en estos momentos el Psicópata del Ring es cobrar venganza del Veneno Negro y su cabellera será una ofrenda ideal para su señor padre.

“Claro que la visualizo como una venganza de todas las veces que lo golpeó y lo agarró ya grande. Yo sé que mi papá se defendía de él porque yo lo vi muchas veces. Realmente ya ansío estar en Triplemanía XXIX, me siento fortalecido con el amor de Dios y de mi padre. Mesiento muy fuerte para salir adelante en esta lucha y vengar la cabellera que alguna vez perdió contra el Rey Escorpión”, concluyó.

