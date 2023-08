Triplemanía XXXI: Todo listo para el cierre de 'Guerra de Rivalidades'

Se llegó el día, la cuenta regresiva ha terminado. Hoy la Arena Ciudad de México será testigo de la conclusión de la Guerra de Rivalidades; aquí no hay rudos ni técnicos, sólo cuatro luchadores que buscarán salir con las manos en alto y proteger lo más preciado que tienen.

Fue a inicios de 2023 cuando se dieron a conocer las parejas que conformaron esta competencia; Rush vs Pagano, El Patrón vs Pentagón Jr., Psycho Clown vs Sam Adonis y DMT Azul vs Blue Demon. Lamentablemente una lesión del "Noa Noa Style", provocó que L.A. Park tomara su lugar, aumentando más las expectativas.

Dos Triplemanías XXXI después, tenemos a la huesuda frente al Ingobernable en una disputa que han arrastrado por diferentes empresas por más de cinco años y que ahora podría llegar a su fin, teniendo el mejor de los escenarios.

Del otro lado se encuentran Psycho Clown y Sam Adonis, quienes han llevado su odio a diversas arenas y han sobrepasado límites, pues no solo se encaran dentro del ring sino en cualquier lugar donde se encuentran, por lo que AAA los ha mantenido separados en todo momento.

"Voy a lastimar a Psycho Clown, voy a tener su sangre en mis puños, este sábado voy a hacer un desmadre en la Arena Ciudad de México", comentó Sam Adonis en entrevista para RÉCORD.

En esta batalla no existen favoritos, por lo que nadie se atrevería a apostar por alguien en un duelo tan reñido. También debemos recordar que la máscaras no valen más que las cabelleras, un ejemplo claro pasó en Triplemanía I, cuando Konan le entregó su incógnita al Perro Aguayo. Por lo que el desenlace de esta historia solamente lo sabremos hoy en la Arena Ciudad de México.

