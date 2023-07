Atlantis, la próxima leyenda de la lucha libre mexicana

Fue el 11 de julio de 1983 en la Pista Arena Revolución, cuando surgió uno de los máximos ídolos del arte de los costalazos y el cual figura para ser una leyenda junto al Santo y Blue Demon. Originario de Tepatitlán, Jalisco, Atlantis cautivó a todo el público con su técnica y condición física en las promotoras independientes hasta llenarle el ojo al CMLL, empresa donde ha trabajado en toda su carrera.

"El personaje es puño y letra de Atlantis, yo hice el diseño relacionado con el mar y los pescados. Después me puse a buscar el nombre, me iba a poner Atlante, pero estaba el equipo de futbol, entonces, había un carro en ese tiempo que se llamaba Atlantic; un día estaba en el baño y le puse la "s" sobre la "c" y me gustó que sonó Atlantis", dijo el "Ídolo de los Niños" en entrevista para RÉCORD.

A diferencia de la mayoría de los luchadores, el "Rey de la Atlántida" se ha caracterizado por tener una gran condición física a sus 60 años, contar con una fortaleza y mentalidad que muchos jóvenes quisieran tener, y posee una imagen intachable al no involucrarse en escándalos ni adicciones.

"Es fácil llegar, difícil es mantenerse 40 años en el top 10 de este deporte de alto rendimiento y que cobra muchas facturas. Yo sólo iba a luchar dos años y llevo 40, no me quiero retirar, porque sino me muero", mencionó el luchador.

"Mi profesor 'Diablo' Velasco me dijo: ‘nunca dejes la alimentación y el gimnasio’. Y Atlantis nunca ha dejado la alimentación y al gimnasio, voy de lunes a sábado. Cuando ganaba un campeonato no se me subía la estrellitis, yo me exigía más, no tenía que irme a la flojera. Eso me ha llevado al éxito, porque soy muy disciplinado. Me gustan los triunfos, pero para disfrutarlos tengo que sacrificar sudor, lágrimas y sangre en el gimnasio", agregó.

Lealtad y fidelidad son los apellidos de Atlantis, pues desde que le abrieron las puertas de la Catedral de la lucha libre, nunca más pisó otra empresa que no fuera el Consejo Mundial de Lucha Libre.

"Yo no soy 100 por ciento Consejo, soy 150 por ciento. Estuve ocho años aprendiendo lucha libre, olímpica, grecorromana e intercolegial en la Arena Coliseo de Guadalajara, de ahí me vine a la Ciudad de México, nunca he cambiado de empresa, me siento muy contento", platicó el gladiador con una enorme sonrisa.

Son nueve máscaras las que brillan en su vitrina, cada una tiene su propia historia, pero hay una que es considerada como la 'mejor lucha de la historia' debido al nivel de llaveo y contrallaveo que ejercieron y las emociones que provocaron.

"Villano III vino y me retó y yo soy como Vicente Fernández, de pocas palabras. Se hizo el contrato, pero ese día yo no comí ni dormí; me decía yo mismo: '¿Atlantis, sabes lo que acabas de firmar? Acabas de firmar que vas a perder tu máscara'. Porque Villano estaba rodeado de cuatro hermanos y de su papá, luchadores que se saben la lucha de la 'a' a la 'z', y yo estaba solo. Durante esas semanas no comía, pero me puse a entrenar, me concentré en lo que ya sabía, saqué cosas del baúl, saqué fuerzas del público y gracias a Dios tengo una de las mejores máscaras", relató.

Como en toda novela, el de la 'Atlántida' no siempre tuvo el papel de bueno, pues en un momento de su vida decidió probar suerte en el bando rudo, lamentablemente su público infantil empezó a odiarlo por las fechorías que hacía arriba del ring.

"Yo no tenía experiencia de cómo se mandaba en la esquina de enfrente, decidí hacer un cambio en mi carrera para que no se aburriera la gente del personaje de Atlantis y lo hice con inteligencia. Los niños se asustaban, pero yo les decía: 'soy luchador rudo arriba del ring, pero abajo sigo siendo ídolo de los niños'", agregó.

Por el momento, el legado atlántico continuará, ya que en los últimos años, la carrera de Atlantis Jr. ha ido en ascenso y promete ser el nuevo ídolo de los niños al conseguir logros como la tapa de Stuka Jr. Aunque claro está que tiene un largo camino por recorrer, pero tiene al mejor maestro, su papá.

"Le digo que tiene la muestra original en su casa con su papá. Yo soy de gimnasio de lunes a sábado, soy muy disciplinado, muy puntual y con educación alimentaria. Yo le digo a mi hijo que debe de respetar y amar a la empresa que le da trabajo, porque todos los luchadores somos una familia", comentó.

La lista de momentos canónicos en la carrera de Atlantis es extensa, algunos son de felicidad y otros de tristeza. El cariño y apoyo del público son sus máximos logros y sus mayores satisfacciones son tener trabajo y salud a sus 60 años. Hoy por hoy el estandarte del CMLL es uno de los gladiadores que están en peligro de extinción.

MÁXIMOS LOGROS

Máscara de Talismán

El joven Atlantis no se dejó intimidar por un veterano Talismán y en el 51 Aniversario consiguió su primera victoria en luchas de apuesta.

Máscara Mano Negra

En una rivalidad rápida, en el 60 Aniverario, Atlantis se quedó con la incógnita del legendario luchador de guante negro, gracias a una quebradora en todo lo alto.

Máscara de Villano III

Catalogada como la mejor lucha de la historia, el “Ídolo de los Niños” venció con la atlántida al de la dinastía Mendoza en el primer pago por evento del pancracio mexicano en Homenaje a Dos Leyendas del año 2000.

Máscara de ÚItimo Guerrero

Después de haber sido compañeros, ‘Los Guerreros de la Atlántida’ llegaron al duelo de apuestas en el 81 Aniversario. El experimentado dio la sorpresa y de nueva cuenta con su llave especial obtuvo su octava máscara.

Máscara de Sombra

Como platillo del 82 Aniversario, el “Rey de la Atlántida” desenmascaró a la Sombra, ahora Andrade, demostrando que el diablo sabe más por viejo que por diablo.

PERFIL

Edad: 60 años

Fecha de nacimiento: 28 de septiembre de 1962

Lugar de nacimiento: Tepatitlán, Jalisco

Debut: 11 de julio de 1983

NÚMEROS

38 viajes a Japón

5 viajes a Europa

Conoce el 80% de Estados Unidos

