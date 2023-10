CMLL dará una función de lucha libre en honor al Día de Muertos

El Día de Muertos se ha convertido en una fecha de suma importancia para nuestro país y como parte del folclor mexicano, el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene preparadas muchas sorpresas a partir del martes 31 de octubre.

Igual que el año pasado, el Tzompantli de máscaras está de vuelta en la Arena México, una función en donde todos los luchadores que perdieron sus incógnitas podrán volver a luchar con ellas durante toda la lucha una vez más.

Las luchas que nos harán volver al pasado como cuando los contendientes tenían sus tapas son: Volador Jr, Blue Panther y Virus vs Último Guerrero, Bárbaro Cavernario y Terrible. Ángel de Oro y Niebla Roja vs Averno y Stuka Jr, Rey Bucanero vs El Felino. Reina Isis y Amapola vs Dark Silueta y la Catalina. Rey Cometa y Espíritu Negro vs Apocalipsis y el Cholo. Último Dragoncito y Aéreo vs Mercurio y Pequeño Violencia.

Habrá una nueva eliminatoria del Rey del Inframundo, título que ganó Stuka Jr. el año pasado y que ahora lo defenderá con quien resulte ganador entre Gran Guerrero, Disturbio, Zandokan Jr., Esfinge, El Coyote, Guerrero Maya Jr., Magnus, Akuma, Averno, Bárbaro Cavernario y Virus.

Además, el CMLL presentó a Pregonero y Pregonerito, dos luchadores que harán su participación en la primera función de la Seria y Estable. Otro hecho que llama la atención es la presencia de Mini Tigre Blanco, quien fuera el primer Mascarita Sagrada en la AAA.

