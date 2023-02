CMLL: Irma González, la primera luchadora en recibir distinción en Homenaje a Dos Leyendas

Por primera vez en la historia de Homenaje a Dos Leyendas, será una luchadora quien reciba la distinción a lado de Don Salvador Lutteroth. El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) eligió a Irma González para la edición del 2023, siendo la primera mujer en recibir este honor.

Julio César Rivera, conductor del programa CMLL Informa, fue quien le dio a conocer la noticia a la amazona de 86 años de edad quien solo pudo decir que se encontraba “emocionada” por la noticia. “Me quieren a mí y también quiero al público porque arriba del ring he hecho hasta lo que no iba hacer, lo he hecho pero para quedar bien con el público”, dijo la leyenda de la lucha libre femenil.

González fue precursora del auge que hoy vive en México la lucha libre de mujeres y durante sus 41 años de trayectoria profesional utilizó varios personajes como Flor Negra, Rosa Blanca, La Tirana, La Dama del Enfermero, La Enfermera y el mítico nombre de La Novia del Santo. Durante su carrera se hizo de las máscaras de La Dama Enmascarada, La Mujer X y La Rebelde, así como las cabelleras de Chabela Romero, Martha la Sarapera y Marina Rey entre muchas otras.

El CMLL dio a conocer también que se llevará a cabo la Copa Irma González para extender el homenaje en vida a una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana, no solo en la rama femenil. Participarán 10 amazonas en la contienda en donde aún

Será el 18 de marzo cuando la Arena México presente un lleno total para el segundo evento anual más importante para la seria y estable. La lucha estelar será un cuadrangular en donde participarán los mexicanos Ángel de Oro y Volador Jr, además del cubano Rocky Romero y el puertorriqueño, Oráculo.

