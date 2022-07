Lince Dorado sobre participar en Grand Prix 2022: 'Yo quería esto desde muy pequeño'

La Arena México es el objetivo de miles de jóvenes que sueñan con triunfar en la lucha libre. Este sueño traspasa las fronteras mexicanas y es que elementos del extranjero también se visualizan viendo acción en el Coloso de la Colonia Doctores. Lince Dorado no es la excepción y en la edición 2022 del Grand Prix cumplirá su gran meta.

“Yo quería esto desde que era muy pequeño”, aseguró el puertorriqueño en conferencia de prensa virtual. “Me dije: ‘Un día yo quiero luchar para el Consejo Mundial de Lucha Libre’, pero ahora son ellos los que me quieren a mí para que luche para ellos, imagínate eso. ¿Por qué? Porque soy una superestrella”.

Lince Dorado fue por muchos años (2016-21) elementos de WWE en donde vio acción en la división crucero de la compañía y más tarde hizo tercia con Gran Metalik (Máscara Dorada) y Kalisto (Samuray del Sol) como Lucha House Party, un concepto que tuvo apariciones esporádicas en los segmentos televisados. El gladiador de 35 años picó piedra en la empresa de los McMahon y tras muchos sacrificios fue liberado de su contrato en noviembre del 2021, donde comenzó una nueva etapa en su carrera.

ESTE ES EL REPRESENTATIVO EXTRANJERO PARA EL #GrandPrixCMLL

Tiger Mask

Matt Taven

Lince Dorado

Robbie Eagles Arena México

Viernes 19 de agosto '22

8:30 p.m. pic.twitter.com/kH2xFdUW1v — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 20, 2022

Lince Dorado es uno de los siete elementos del extranjero que participarán en la edición 2022 del Grand Prix, el torneo internacional más importante que tiene el CMLL y que existe en todo el mundo. “Todas las noches que estuve ‘solito’ y sin la familia en mi casa me tienen ahora en este lugar. Entonces no hay manera ‘papi’ de que me vaya de aquí como perdedor, quiero irme como campeón, como una superestrella”, dijo lleno de confianza de cara al que será su debut en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana.

El puertorriqueño es uno de los mayores exponentes de la lucha aérea en donde los mexicanos son amplios dominadores del estilo. Lince Dorado buscará entonces convertirse en el quinto extranjero en proclamarse como ganador del Grand Prix.

