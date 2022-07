Bengalee, ganadora de la Jaula de las Locas; se llevó la máscara de Mary Caporal

Bengalee se proclamó como la gran ganadora de la Jaula de las Locas en la Arena Naucalpan y se llevó la máscara de Mary Caporal como trofeo. La felina se impuso ante toda adversidad durante el combate y aunque su estadía dentro del ring se extendió, salió con la victoria.

El evento anual del Grupo Internacional Revolución (IWRG) contó también con la participación de Jessy Ventura, Diva Salvaje, Paymon, Satania, Keyra, Oscar El Hermoso, Yuriko y Sexy Star como luchadora sorpresa. Uno a uno cada elemento fue abandonando la jaula hasta que quedaron Bengalee y Mary Caporal.

La candente rivalidad que mantiene la felina con Satania casi le cuesta la tapa y es que cuando estuvo a punto de obtener la victoria la ruda impacto su cráneo de manera violenta con una lámpara. Satania ingresó de nuevo al combate e hizo alianza con Mary Caporal con el único objetivo de ver caer la tapa de su adversaria.

Sin embargo, Bengalee y Mary Caporal volvieron a quedar solas en el ring hasta que cada una buscó salida de la jaula en un momento en el que la destreza y la habilidad física salió a relucir por parte de la técnica, dejando así a Caporal dentro.

¡BENGALEE SALVA SU MÁSCARA! La felina salió antes que Mary Caporal y se proclamó como la GANADORA de la #JaulaDeLasLocas 2022 de @LUCHALIBREIWRG @record_mexico pic.twitter.com/KPceQ1h43s — Saúl Cano (@Saul_oCano) July 18, 2022

Mary Caporal dijo llamarse Miriam Maldonado de 21 años y seis como luchadora profesional. Junto a su padre, El Caporal, entregaron la máscara en las manos de Bengalee, quien insistió en que no era la tapa de la joven gladiadora lo que buscaba en este combate.

“No me siento muy feliz ya que no venía a esto”, dijo Bengalee en entrevista con RÉCORD mientras sostenía la máscara de Mary Caporal en sus manos. “Salimos con la mano en alto, no de la manera que yo quisiera. Me topé con el momento en el que tenía que defender lo mío. La máscara es algo que defendemos con garras y dientes a capa y espada”.

¡NO SE VA FELIZ! Bengalee se llevó la victoria en la Jaula de las Locas de IWRG, a pesar de que ganó la lucha y se llevara máscara de Mary Caporal, Bengalee quiere una pelea mano a mano con Satania.@Saul_oCano pic.twitter.com/tBBqu2wvNp — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 18, 2022

Por su parte, Mary Caporal se mostró desconsolada desde el momento en el que se supo perdedora. El llanto comenzó en lo más alto de la jaula y continuó abajo en el ring. “No lo asimilo, no pensaba ser yo quien perdiera esta noche”, dijo a RÉCORD. “Ya lo dijo mi papá, esto no termina aquí, esto apenas comienza si así lo quieren ver. Espero sea el inicio de muchas buenas cosas”.

Bengalee ganó así su tercer máscara como luchadora profesional y suma ya dos en menos de un año en la Arena Naucalpan. En enero de este año venció a Tortuga Leo tras en otra lucha en jaula en su primer intento por destapar a Satania.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUCHA LIBRE: FALLECIÓ LA FOTÓGRAFA LOURDES GROBET A LOS 81 AÑOS