Templario quiere ser el estandarte rudo del CMLL: 'No me importa quién, vengo por todo'

Templario no quiere seguir viendo a los toros desde la trinchera, el orgullo de Calpulalpan, Tlaxcala quiere convertirse en el rudo principal del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y el torneo Reyes del Aire VIP es la ocasión perfecta para escalar en el bando de los rufianes.

“Estamos trabajando para serlo”, dijo el Guerrero León sobre tomar el rol como el rudo principal de la compañía. “Hay estandartes como Último Guerrero, Averno, Terrible y muchos luchadores que yo admiro; pero es el momento de Templario. He estado trabajando mucho para este momento y yo alzo la mano para ser el estandarte rudo del CMLL. Me falta poco, pero seguimos trabajando. Los tiempos de Dios son perfectos y él sabrá cuando tendré que ser el estandarte de los rudos”.

Templario es la carta fuerte del bando rudo para el torneo Reyes del Aire VIP a celebrarse la noche del viernes en la Arena México. Gran Guerrero, Stuka Jr, Dragon Rojo Jr y Bárbaro Cavernario completan el escuadrón de rufianes para el certamen. En el bando de los técnicos, Mísitico parte como la carta principal acompañado de talento joven con Atlantis Jr, Soberano Jr, Fugaz y Panterita del Ring Jr. No obstante, al rudo de Tlaxcala le importa poco quien pudiera ser su rival en la final.

“Ya sea Místico o Soberano (Jr) a mí no me importa, yo vengo por todo. Ya estoy en los sitios estelares, a mí no me pesa ningún nombre y vengo a entregarme al cien por ciento siempre. Templario está para grandes cosas y por eso está en las carteleras y sitios estelares”, dijo el Campeón Nacional de Peso Medio.

Pese a pertenecer al bando de los rudos, Templario ha crecido en popularidad en la México Catedral en donde cada vez luce más su máscara entre los aficionados. Hace unas semanas, un menor de edad se volvió viral en redes sociales al asistir a la México caracterizado completamente de su ídolo, Templario.

Después de la polémica suscitada entre ambos, Templario y Dragón Rojo Jr. intentarán ostentarse como el nuevo Rey del Aire VIP Arena México

27 de enero | 8:30 p.m.

en taquillas y en:https://t.co/EGK1ODs75i :https://t.co/A8X0FmeLZp pic.twitter.com/knEecW0Wtw — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 26, 2023

“Ese niño me llenó de mucha alegría al verlo con mi vestimenta y mis tatuajes pintados en su cuerpo fue algo espectacular que me llevo en el corazón y la mente. Eso hace que sea más humilde y a la vez grande dentro del CMLL”, mencionó conmovido el rudo. “Mi personaje es para toda la gente, a pesar de ser rudo. La gente sale con mi máscara sin importar si es adulto, mujer o niño. No tengo palabras, solo agradecerles y comprometerme a darles buenas luchas”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INÉS GÓMEZ MONT ACLARA QUE NO HAY ORDEN DE APREHENSIÓN EN SU CONTRA; SÍ HAY ACUERDO CON FGR