Yota Tsuji amenaza a Místico de cara a Lucha Kingdom; el mexicano responde y va por el Campeonato IWGP

El luchador japonés apareció al final del Viernes Espectacular para calentar Lucha Kingdom, mientras que el Rey de Plata y Oro aseguró que no le tiene miedo y lanzó un desafío por el título mundial de peso pesado de New Japan

La rivalidad entre México y Japón tendrá un nuevo capítulo este lunes 16 de noviembre en la Arena México. Yota Tsuji, actual Campeón Mundial de Peso Pesado IWGP, apareció al final del Viernes Espectacular para encender los ánimos rumbo a Lucha Kingdom, donde hará equipo con Hirooki Goto para enfrentar a Místico y Último Guerrero en la lucha estelar del evento.

El japonés no perdió la oportunidad de lanzar una amenaza contra el Rey de Plata y Oro, recordando lo sucedido en su anterior visita, cuando le rompió la máscara, y advirtiendo que pretende repetirlo en esta ocasión.

Místico, luchador mexicano | EMILIANO CÁRDENAS

Yota Tsuji amenaza nuevamente a Místico

Tsuji dejó claro que su objetivo para este lunes es imponerse junto a su compañero y demostrar la superioridad de Japón sobre México. Además, aseguró que el público mexicano debe estar atento a lo que sucederá con la máscara de Místico.

"Que estén atentos los mexicanos, que romperé la máscara de Místico", advirtió el campeón de New Japan.

Asimismo, explicó que buscará mostrar una nueva versión de sí mismo y que representar a su país es una responsabilidad que lo obliga a salir con la victoria.

AEW en la Arena México | Emiliano Cárdenas

"Este lunes contra Último Guerrero y Místico, guerra de Japón y México, entonces Japón tiene que ganar".

"Yo quiero mostrar un nuevo Yota Tsuji, una nueva versión mía. Para mí esto es representar el orgullo de un país, así que tenemos que ganar", agregó.

Arena México | cmll.com

Místico responde y reta a Yota Tsuji por el Campeonato IWGP

Sin embargo, Místico no se quedó callado ante las amenazas del japonés. Durante la rueda de prensa previa al Viernes Espectacular, el mexicano aseguró que no le intimida el físico ni el peso de sus rivales, pues a lo largo de su trayectoria se ha enfrentado a algunos de los mejores luchadores del mundo y en diferentes empresas.

El integrante del CMLL también dejó claro que la presencia de Tsuji representa una motivación adicional para prepararse y demostrar de qué está hecho.

"No importa el tamaño, no importa el peso, he estado en muchas empresas, me he enfrentado a rivales muy pesados, no me da miedo, me dan muchas ganas, me dan más ánimos de prepararme para demostrarle a esa gente de lo que estoy hecho”", respondió.

Pero el mensaje de Místico no terminó ahí. El mexicano aprovechó para lanzar un desafío directo al campeón mundial de peso pesado IWGP y dejó claro que también quiere poner sus manos sobre el máximo campeonato de New Japan Pro-Wrestling.