Alberto ‘El Patrón’ confiesa que no ha visto las luchas de Penta en WWE

Alberto ‘El Patrón’ reveló que no ha visto las luchas de Penta en WWE, sin embargo, considera que el Cero Miedo tiene el talento para triunfar en la empresa de lucha libre estadounidense, tal como en su momento lo hizo él con el nombre de Alberto del Río.

“Yo no veo luchas, no ve absolutamente nada de lo que hace él o cualquier otro luchador, no veo empresas, lo que me enteró es porque lo sigo en redes y sé que está haciéndolo muy bien, lo felicito, pero no tengo una opinión porque estaría hablando de lo que desconozco”, señaló el Hércules Potosino.

|

Con todo y que no ha seguido las luchas de Penta en RAW ni su aparición en el pasado Royal Rumble, el Alberto ‘El Patrón’ está convencido de que el originario de Ecatepec tiene el talento para destacar en la WWE, pues considera que esta empresa le está dando todas las oportunidades tal como en su momento lo hizo con Eddie Guerrero, Rey Mysterio y el propio Alberto del Río, los luchadores mexicanos más exitosos que han pasado por esa compañía.

“Penta tiene todo el talento, él es el dueño de su destino, la empresa lo va a cobijar con todo, ya lo hicieron con Eddie (Guerrero), lo hicieron con Rey (Mysterio), lo hicieron conmigo y lo están haciendo con él, vieron talento, lo cobijaron y ya es cuestión de él si lo capitaliza o no lo capitaliza. Han estado otros talentos (mexicanos), están otros talentos y lo mismo se les dio, nadie puede ponerse a hablar o decir ‘a mí me restringen, a mí no me apoyan’, por supuesto que no, a todos los han apoyado, pero hay algunos que supimos capitalizar, así de sencillo.

|

“Talento Penta lo tiene, futuro asegurado lo tiene, lo único que puede detener a Penta es una lesión porque de otra forma, yo no veo nada que lo pueda detener”, declaró para RÉCORD el Megacampeón de Triple A.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Triplemanía XXXIII: Latin Lover apostará la cabellera contra Dorian Roldán, representado por Alberto 'El Patrón'