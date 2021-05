Bad Bunny tras su experiencia en la WWE: 'La lucha libre es 100 por ciento real'

Bad Bunny incursionó como luchador en la WWE dejando buenas sensaciones cuando participó en WrestleManía 37 y en ese sentido contó un poco de su experiencia en los encordados.

“Entrené durante unos tres meses. Me mudé a Orlando por ese tiempo para entrenar todos los días. No grabé ninguna canción, ni hice nada sobre música. Además, tengo que afirmar que la Lucha Libre Profesional es 100 por ciento real", dijo el cantante en entrevista con The Stop de HBO.

Asimismo, el también compositor reconoció el gran desgaste físico y emocional de los luchadores profesionales.

“Es una locura. Cuando estaba entrenando el primer día que me enseñaron a caer, dije: “¿Cómo pueden estas personas hacer esto durante 20 o 30 años recibiendo ese dolor?”, finalizó.

