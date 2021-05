Rey Escorpión sobre Psycho Clown: 'La AAA lo ha crecido, lo ha inflado'

Los niveles de popularidad que ha alcanzado Psycho Clown en AAA tienen harto a Rey Escorpión, uno de sus más odiados rivales. El Veneno Negro está fastidiado de toda la publicidad que hay encima del Totalmente Payaso y con toda la confianza del mundo aseguró que él lo destapará en Triplemanía XXIX.

“Yo estoy aquí por mis propios méritos, no porque esta empresa me arrope o esta empresa me esté protegiendo. Vamos a ver en Triplemanía XXIX como dicen en mi racho ‘de qué cuero salen más correas’. Estoy 100 a uno pero no me importa, esa noche va a ser del Rey Escorpión”, dijo el Mercenario en entrevista con RÉCORD.

Desde su llegada a la caravana en 2017, Rey Escorpión fue muy clara con sus intenciones de destapar al estandarte de la empresa. La rivalidad ha tenido altibajos y por momentos pareciera que descuidan su pique. Basta con una lucha entre estos dos para reactivar el odio deportivo que sienten estos dos luchadores. El Psicópata del Ring aseguró que esto ha dejado de ser lucha libre y se transformó en algo personal. La edición número 29 verá caer de una vez por todas a uno de los dos.

“Esta empresa lo ha crecido, lo ha inflado. No es lo mismo un luchador con publicidad que un luchador de verdad luchador con las bases y las fuerzas. Entonces vamos a ver si es cierto. A él le han dado todo fácil. A mí me lo dan, me ponen en todos lados y la gente ve que Rey Escorpión de verdad se parte el alma”, dijo con mucha energía el rudo de los Mercenarios.

El mensaje es claro: Psycho Clown está inflado por la familia Roldán y el Veneno Negro invita al público a que no se deje llevar por la popularidad del estandarte de la AAA. Triplemanía XXIX apunta a ser su gran noche.

“No se dejen guiar por la publicidad e inflación que han hecho con este muchacho. La experiencia aquí está, vamos a demostrarlo en Triplemanía XXIX. No se equivoquen porque esa noche el Veneno Negro saldrá avante y Psycho Clown va a quedarse sin su máscara”, concluyó.

