Cibernético: Pidió retiro de licencia a Einar el Vikingo, luchador que atacó a niño

Se vivió un hecho lamentable este fin de semana en la delegación Venustiano Carranza luego de que el luchador Einar el Vikingo lanzara a un niño durante una función 'clandestina' en medio de la calle.

El hecho fue captado y difundido en las redes sociales, siendo reprobado por figuras del mundo luchístico tales como Cibernético, quien se pronunció para defender a su deporte y señalar a quienes hacen mal uso en el nombre del gremio de la Lucha Libre profesional.

Luchador avienta a niño y cae fuertemente... eso no se hace pic.twitter.com/vxHuQpY0Uq — Sentimientos De La Afición (@_saficion) May 22, 2021

“Por gente como él, luchadores moleros, hijos de la chingada, es que se mancha la lucha libre y más, pasándose de listos con un niño. Estamos buscando a este niño, para explicarle que así no es la lucha libre, decirle que no todos los luchadores son así”, indicó el icónico luchador tras los inaceptables hechos.

"Ahorita se le ha dado mucha publicidad a la cagada esta, yo le pido a los compañeros que no le den publicidad, lo que aquí es importante es la salud del niño y que no se vaya con una mala imagen de la lucha libre. Y solo quiero decirle a la Comisión de Lucha Libre de CDMX que no solamente diga 'ay vamos a suspenderlo', ya expulsenlo y quítenle la licencia para luchar, que ese güey no luche, esa cagada no debe estar en la lucha libre. ¡A chingar a su madre!", apuntó

En los videos captados del momento, se puede apreciar como el luchador le tuerce el brazo al niño y luego lo lanza a al menos cuatro metros de distancia en una de las calles de la Colonia Aviación Civil.

“Queremos, con ayuda de ustedes, averiguar la dirección de este niño para visitarlo, explicarle y que vea que la lucha libre es otra onda, no esto que hizo este luchador molero”, añadió Cibernético en busca de dejar a su deporte bien parado.