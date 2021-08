Batista: 'Antes de obtener el papel de Drax estaba quebrado económicamente'

Batista, uno de los luchadores más reconocidos en la historia de la WWE, reveló que cuando dejó la marca tuvo graves problemas financieros, hasta que obtuvo el papel de Drax en Guardianes de la Galaxia y todo mejoroó.

"Antes de obtener el papel de Drax en Guardianes de la Galaxia, estaba quebrado económicamente. Todo el dinero que gané como luchador en la WWE se me había acabado porque no tenía trabajo en Hollywood. Llevaba 3 años desde que me fui de WWE para ser actor y casi no conseguía papeles en películas, ni siquiera tenía oportunidades para adicionar. Así que me quedé sin nada, vendí todas mis cosas. Tuve problemas con mi casa y el Servicio de Impuestos Internos. Estaba perdido y desesperado", mencionó en entrevista con IGN.

De igual forma, el "Animal" contó que rompió en llanto cuando por fin pudo obtener el papel de Drax, ya que batalló mucho para conseguirlo.

"Un agente me dijo ‘No quiero que te hagas ilusiones pero te acabo de conseguir una audición para Drax’. Hice la audición y me dijeron ‘Felicidades, señor Drax, el papel es suyo’. Yo me derrumbé a llorar. Fue un gran logro para mí, luché muy duro para conseguir un papel en una película importante y finalmente lo había logrado. Así que Drax no solo cambió mi carrera como actor, sino que literalmente cambió la trayectoria de mi vida. Mi vida mejoró muchísimo desde que interpreté a Drax", agregó Dave Bautista.

