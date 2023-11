¡Se hizo! CM Punk regresa a WWE en medio de la locura de Survivor Series WarGame

Cuando Survivor Series WarGame parecía haber terminado, las pantallas se iluminaron y el logo y nombre de CM Punk apareció, provocando el estallido total de la Allstate Arena de Chicago que aguantó hasta el final a la espera del regreso del hijo pródigo.

Pese a que todos los reportes indicaban que el regreso de 'The Best In The World' era casi imposible, WWE terminó escuchando a su universo y CM Punk volvió luego de casi una década fuera de la empresa.

El grito de "¡CM Punk!, ¡CM Punk!, ¡CM Punk!" era ensordecedor, tanto que dejó inmóvil al luchador originario de Chicago, quien solamente miraba a los fanáticos para después acercarse a ellos y abrazar a los más que pudo, dando así por finalizado uno de los Survivor Series más épicos de todos los tiempos.

Regreso del Legado

Seth Rollins sufrió desde el comienzo un castigo a manos de JD McDonagh y Finn Balor, hasta que Jey Uso llegó con una silla para castigar a 'The Judgment Day'.

No había rastro de Randy Orton, por lo que Cody Rhodes fue el último en salir de la jaula y entró para poner en su lugar a todos, y aunque tu una pequeña discusión con Seth Rollings, ambos se unieron para castigar a JD y Ballor.

Dominik Mysterio se presentó como el más abucheado de la noche, además no fue el mejor recibido en la jaula, donde Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso ySami Zayn se unieron para castigarlo a patadas.

Damian Priest se tuvo que unir Drew McIntyre para retomar el control y cuando mejor ya tenían a todos en el suelo, la cuenta regresiva indicaba que Randy tenía que salir, sin embargo apareció Rhea Ripley tratando de cambiar el maletín de Money In The Bank, pero 'Voices' sonó y 'The Viper' por fin apareció.

Randy entró e impuso rápidamente condiciones, dejando un momento épico con todo su equipo juntos haciendo una DDT desde la segunda cuerda y luego le aplicó un RKO a Dominik.

RANDY ORTON WITH AN INSANE RKO OH MY GODDDDD #SURVIVORSERIES pic.twitter.com/rgHLd3w6UL — Wrestle Ops (@WrestleOps) November 26, 2023

JD quiso atacarlo desde los más alto de la jaula, pero fue recibido por otro RKO, mientras que motivó a Cody Rhodes a terminar la lucha y con un Cross Rhodes llevó a Priest a la cuenta máxima.

Rhea Ripley puso en su lugar a Zoey Stark

Rhea Ripley acabó rápido con Zoey Stark para mantener el Campeonato Mundial Femenil ante Zoey Stark.

La pelea fue corta, pero muy intensa con ambas luchadoras cortando la cuenta de la otra. El público estaba en esta ocasión del lado de la integrante de 'The Judgment Day', quien pese a ser la 'villana', era constantemente coreada al grito de "Mami".

Ripley se cansó del juego de espaldas a la lona, así que con un cabezazo desconcertó a Zoey y con el Riptide, la Campeona Mundial retuvo la corona.

Santos Escobar no tuvo piedad de Dragon Lee en su presentación en PPV

Dragon Lee hizo su debut como main roster de un Premiun Live Event de WWE con una derrota ante su compatriota Santos Escobar. Los mexicanos dieron una espectacular lucha, sin embargo, el 'Legado' se alzó con la victoria tras hacer un Canadian Destroyer seguida del Phantom Driver.

Lee estaba haciendo una presentación bastante espectacular, mostrando su agilidad cruzando la tercera cuerda de un salto, para después enganchar a Santos con su pies y mandarlo al suelo, sin embargo, Escobar no tardó en mostrar su rudeza y quizo humillar a Dragon destrozándole su mascara frente a todo el Universo de la WWE, para después regresarle el castigó desde la tercera cuerda.

La lucha tuvo un buen ritmo donde Dragon Lee destacó con sus movimientos, inclusive mostró gran fortaleza al cargar a Santos Escobar para aplicarle un bombazo. Sin embargo, la experiencia de Escobar terminó pesando, evitando el movimiento de Lee para después rendirlo.

Gunther extiende su reinado

Continua el reinado Gunther. El Ring General mantuvo el título intercontinental de la WWE después de rendir a The Miz, quien trató de dar la sorpresa, pero no pudo ante el poderío del gigante austriaco.

Miz estaba sorprendido dentro del ring, donde evitó powerbomb y aplicó Frankensteiner. Luego utilizó la serie de patadas que le copió a Bryan Danielson, mientras el público coreaba "Yes!". También terminó recibiendo el powerbomb e increíblemente cortó la cuenta y casi gana después de faulearlo y hacer la Skull Crusher Finale, sin embargo, Gunther remontó y con un poderoso cangrejo consiguió el triunfo.

Alianza histórica de Becky Lynch y Charlotte Flair para imponerse a Damage CTRL

Becky Lynch, Shotzi Blackheart, Charlotte Flair, Bianca Belair se impusieron al equipo de Damage CTRL (Bayley, Asuka, IYO Sky y Kairi Sane) en la primera lucha de la noche de Survivor Series: WarGames, la cual dejó grandes momentos para la historia.

Bayley cargó con la derrota luego de sacrificarse y recibir una lanza de Charlotte, quien apuntaba hacia Kairi Sane. Lynch después pasó a ser castigada por Shotzi y al final, Becky rompió la mesa con ella para llevarla a la cuenta de tres y quedarse con la victoria.

El encuentro tuvo postales que serán recordadas por mucho tiempo, como el lance de IYO Sky desde lo más alto de la jaula dentro de un bote de basura, o el épico abrazo que confirmaba la alianza entre Becky y Charlotte, quienes prefirieron dejar sus diferencias a un lado para derrotas a Damage.

