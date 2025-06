¡Desastroso! R-Truth fue dejado en libertad por WWE; Carlito, otro cortado

Lo que parecía un día tranquilo en el mundo de la lucha libre, se ha vuelto un completo caos en redes sociales luego de que se confirmara una de las bajas más inesperadas para WWE, al menos dentro de la última década.

John Cena ha sido el ídolo de la carrera de R-Truth | Instagram: @ronkillings1

R-Truth confirmó en sus redes sociales que no seguirá más como superestrella de WWE tras 17 años como miembro activo del elenco principal. Dicha noticia ha tomado por sorpresa a los fanáticos, pues recientemente, Truth fue parte del evento Saturday Night's Main Event en una lucha ante su ídolo y actual campeón de WWE, John Cena; y aunque cayó derrotado, el público mostró su total apoyo al procedente de Carolina del Norte.

Gran parte del por qué la salida de R-Truth es tan sorpresiva se debe a sus recientes apariciones en los shows semanales, específicamente en Friday Night SmackDown, donde creció su rivalidad con Cena, además de ser parte de segmentos cómicos importantes en la programación de la empresa; sin dejar de lado que su mercancía venía siendo la más vendida, liderando semana con semana.

Im sorry to inform you all. I just got released from WWE. I want to thank WWE for the ride, but MOSTLY I want to thank each and EVERYONE OF YOU who was along for the ride, Thank you for all the love, support, and appreciation you have given me over the years. Thank you 🙏🏾

— Ron Killings (@RonKillings) June 1, 2025