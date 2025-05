¡Lucha confirmada! Se hizo oficial John Cena y Logan Paul vs Cody Rhodes y Jey Uso para Money in the Bank

Se llevó a cabo una edición más de Saturday Night's Main Event, evento que WWE realiza con mayor frecuencia desde su regreso en 2024. Al final de la edición más reciente el pasado 24 de mayo, luego de la lucha por el Campeonato Mundial Pesado, Cody Rhodes hizo su regreso para anunciar una de las luchas que formarán parte de la cartelera para Money in the Bank.

Cody Rhodes apareció por primera vez desde WrestleMania | Captura de X: @WWE

Careo entre campeones

Antes de salir al ring para su defensa titular ante Logan Paul, Jey Uso fue interceptado por el Campeón de WWE, John Cena, quien recordó el final de Royal Rumble en el que se enfrentaron ambos resultando Uso como ganador.

Cena no dudó en mencionarle que se cuidara la espalda, pues si Jey perdía su campeonato ante un "youtuber", al cumplir su ciclo como luchador el dueño del 'cenation' habría cumplido su propósito de "arruinar el wrestling".

Los dos campeones máximos de la marca se encontraron en backstage | Captura de X: @WWE

El regreso de la Rhodes

Desde WrestleMania 41, Cody Rhodes no había tenido ninguna aparición en la programación de WWE; sin embargo, cuando John Cena interrumpió en el evento central, 'La Pesadilla Americana' hizo su esperado regreso para defender a Jey Uso y ayudarlo a que retuviera su campeonato.

Pero eso no sería lo único que hizo Rhodes a su regreso, pues inmediatamente después de que la lucha terminó, Cody tomó un micrófono y le dirigiéndose a Cena dijo: "Ya has arruinado suficiente, nos vemos en Money in the Bank", haciendo oficial el combate de Cena y Paul vs Rhodes y Uso para el próximo evento de la empresa, mismo que coincidirá en día con World's Collide, que juntará a estrellas de WWE y Triple A.

Cena atacó a Jey Uso en medio de su defensa titular | Captura de X: @WWE

