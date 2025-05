Con trampa, John Cena sigue siendo Campeón Indiscutido después de derrotar a Randy Orton

BackLash terminó y con ello John Cena retuvo su título de Campeón Indiscutido de la WWE. Cena derrotó a Randy Orton en una lucha llena de momentos memorables; siendo el más cuestionado, la victoria parcial de ‘The Viper’.

El comienzo fue como todo el mundo esperaba, Randy Orton siendo ovacionado como el hijo pródigo que volvió a casa; mientras que John Cena fue abucheado al ritmo de su entrada. “John Cena Sucks”, coreaban los asistentes al recinto.

La gran lucha | @AIRGold_|

La lucha fue pareja desde un inició, pero ‘El Asesino de Leyendas’ puso las cosas en orden y empezó a comandar el combate. Varios RKOs por parte de Orton fueron el detonante para inclinar la balanza a su favor, sin embargo, Cena en su papel de Heel, mandó varias veces a la lona al referee y así evitar el conteo.

El momento cumbre, fue cuando todo el público del Enterprise Center, coreó que Randy Orton ganó la pelea. Los asistente al recinto, realizaron el conteo -que llegó a más de tres- pero, el referee no estaba de pie para hacer oficial su título número 15.

Victoria de Cena | @AIRGold_|

El referee fue auxiliado, lo que desató la furia de Randy Orton. El oriundo de Missouri siguió repartiendo su movimiento especial, pero John Cena reaccionó y ocurrió lo impensado. Un poco inconsciente, tambaleando, logró ponerse de pie. Cuando The Viper estuvo a punto de terminar con todo, R-Truth apareció para salvar a su héroe.

Dicho movimiento, provocó la reacción de Cena y con el referee aún inconsciente, golpeó con el cinturón a Randy Orton. El juez recobró la conciencia y realizó el conteo. El resto es historia. John Cena retuvo su campeonato.

The Last Real Champion RULES at #WWEBacklash.#AndStill pic.twitter.com/jwbuPppy0w

— WWE (@WWE) May 11, 2025