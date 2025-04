¡Cierre de oro! La Noche 2 de WrestleMania 41 fue todo un espectáculo; John Cena es el nuevo campeón

Si la Noche 1 de WrestleMania 41 fue un éxito, la Noche 2 no se quedó atrás. El cierre del gran evento de la WWE fue una montaña rusa de emociones para todos los aficionados de la Lucha Libre. La Tierra de los Inmortales terminó su edición 41 desde Las Vegas.

En una pelea por el Campeonato Mundial Femenino, Iyo Sky estuvo en el lugar y momento adecuado para conservar su título. Masami Odate derrotó a Rhea Ripley y Bianca Belair en un combate que ya es todo un clásico en WrestleMania.

La nipona logró restablecer su título con un pin sobre Belair, después de una pelea que pudo haber sido para cualquiera.

En la pelea más sucia de la noche, Drew McIntyre derrotó a Damian Priest en Sin City Street Fight. El combate siempre estuvo del lado del escoces, que pudo consumar su venganza.

En uno de los momentos más esperados por la comunidad latina, Penta Zero Miedo hizo su debut en WrestleMania.

El oriundo de Ecatepec, volvió a dejar el nombre de México en alto, mostrando toda su habilidad y versatilidad dentro del cuadrilátero. Sin embargo, no fue suficiente, ya que después Dominik Mysterio traicionó a Finn Bálor y lo derrotó para ser el nuevo Campeón Intercontinental.

