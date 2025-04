¡Dominik Mysterio es el nuevo campeón intercontinental de la WWE!

La tan esperada aparición de Penta Zero Miedo en WrestleMania 41, no fue como el público mexicano esperaba. El peleador mexicano tuvo un gran desempeño, mostrando su agilidad y habilidad, sin embargo, no fue suficiente para conseguir el tan ansiado título intercontinental.

En la tierra de los inmortales, Bron Breakker puso en juego su título, donde Penta fue uno de los retadores. Los otros dos rivales en la pelea ‘4 Way’ fueron los integrantes de The Judgment Day, Dominik Mysterio y Finn Bálor.

Dominik y su campeonato | @Netflix|

A pesar de las declaraciones de Dominik, donde aseguró que él solo quería ver a Bálor campeón en Wrestlemania, ‘Dom’ terminó por traicionar y arrebatarle el título a Bron Breakker.

El campeonato de ‘Dirty Dom’

Todo indicaba que Finn Bálor se iba a llevar la victoria, sin embargo, una última traición de Dominik fue suficiente para ganar el título.

🚨 DOMINIK MYSTERIO HAS WON THE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP.



DOMINIK PINS FINN BALOR!!! 🤯#WrestleMania pic.twitter.com/SQc7Kh9LDk — TribaI Wrestling (@TribalMegastar) April 21, 2025

