WrestleMania 41: ¿Cuándo y dónde ver la Noche 2?

Luego del primer episodio de WrestleMania 41, los aficionados no pueden esperar a lo que viene en la Noche 2 de la gran fiesta de la Lucha Libre. El Main Event con la triple amenaza entre CM Punk, Seth Rollins y Roman Reigns dejó la vara alta.

Pero en la cartelera hay combates que prometen mucho en la Noche 2 de WrestleMania 41. Entre los más interesantes están Drew McIntyre vs. Damian Priest, Bron Breakker vs. Dominik Mysterio vs. Penta vs. Finn Bálor por el Campeonato Intercontinental, el reto abierto de Randy Orton y, por supuesto, Cody Rhodes vs. John Cena por el Campeonato Indiscutible de WWE.

Allegiant Stadium está listo para albergar la segunda noche de WrestleMania 41 este domingo a las 17:00 horas del centro de México, con la complicada encomienda de superar a lo vivido en el primer episodio.

¿Dónde ver Noche 2 de WrestleMania 41?

Día: Domingo 20 de abril

Domingo 20 de abril Hora: 17:00 (hora del centro de México)

17:00 (hora del centro de México) Sede: Allegiant Stadium I Las Vegas, Nevada

Allegiant Stadium I Las Vegas, Nevada Transmisión: Netflix

