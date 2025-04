Triple H animó a Rey Fénix tras debut en Wrestlemania: "Es una estrella"

Rey Fénix no tuvo el debut que soñaba en WrestleMania. Con apenas unas semanas en WWE, el mexicano se presentó en el espectacular evento en lugar del lesionado Rey Misterio.

El de Ecatepec tuvo un recibimiento cálido para el combate ante El Grande Americano. Y aunque perdió la pelea, recibió varios elogios, incluidos algunos por parte de Triple H.

Triple H elogió a Rey Fénix | CAPTURA

Paul Levesque, mejor conocido como Triple H, fue una de las personas que aplaudió el rendimiento del luchador de Ecatpec. El director de operaciones de WWE subió un video en sus redes sociales en el que se ve cuando saluda al mexicano.

Rey Fenix debutó en WrestleMania | CAPTURA

"Increíble debut de Wrestlemania para Rey Fénix... Y solo está empezando", escribió Triple H al publicar el video en el que se ve el cálido saludo entre ambos.

Incredible #WrestleMania debut for @ReyFenixMx…and he’s just getting started! pic.twitter.com/9zDt7nt0c2

— Triple H (@TripleH) April 20, 2025