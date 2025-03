Gunther enciende SmackDown en Barcelona con el grito: "¡Hala Madrid!"

En la gira de la WWE por Barcelona, España, Gunther se ganó el repudio de la mayoría del público del Pavelló Olímpic de Badalona, pues manifestó su apoyo al acérrimo rival del club de futbol.

El luchador austriaco se subió al ring y con firmeza declaró al micrófono de WWE su preferencia por el rival del Futbol Club Barcelona, Real Madrid, lo que enfureció a la arena que, en consecuencia, abucheó mientras Gunther hablaba.

"Como el luchador europeo más grande de la historia, tenía que estar aquí. Solo hay un arrepentimiento, hubiera preferido estar en Madrid. ¡Hala Madrid!", exclamó Gunther mientras estaba arriba del ring.

